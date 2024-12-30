健保給付癌藥事前審查數位化 健保署長石崇良：明年起3天內完成

癌症治療等同與死神搶時間，但癌友申請健保給付用藥須經事前審查，為加速患者治療，衛福部健保署今天宣布，明年起，癌症用藥事前審查將採取線上審查機制，醫師免於手寫資料，從申請到完成審查3天內完成，未來導入AI（人工智慧）後，更有機會即時審查，目前已有40家醫院參與，未來將逐步擴及其他醫院與其他新藥。

衛福部長邱泰源今參與「健保攜手醫院 加速癌症治療數位轉型」活動表示，癌症連續42年蟬聯國人十大死因之首，提升癌症存活率是重大議題，如何加強癌篩到治療十分重要，健保署整合癌症防治計畫，讓醫療資訊標準化，提升病人照顧品質。

健保署長石崇良指出，去年健保通過31項新增給付新藥、23項擴充給付適應症，希望與國際接軌，今年也通過26項新藥、28項擴充適應症，預算從去年新增44億元到今年約100億元規模。

石崇良說，為了讓藥物用在合適的病人身上，必須經事前審查，由主治醫師填報病情摘要及評估符合條件等書面資料，或要求附上病理報告、影像，再找相關領域專家親自到各分區辦公室審查，但萬一資料不齊全，來回補件又要耗上不少時間，恐影響病人用藥時程。

為了加速患者治療，健保署規畫事前審查改以電子病歷申請，將所需資料格式化，共歸納出8大類、102項欄位，醫師不必再手寫紙本，可從醫院資訊系統（HIS）直接抓取病人檢驗、診斷、基因檢測，甚至是臨床評估資料，這項一條龍的資料庫，未來有機會取代現行癌症登記，且相較癌登通常延遲2年，更具即時的特性有助於醫療科技評估更精準。

此外，石崇良說，此項制度開放線上審查，可提高醫師審查效率，甚至是跨區審查。現行從申請用藥到完成審查的影響因素繁多，天數難以控制，但新制可控制在3天左右，未來導入AI可進行初步判讀，再由醫師進行確認，可望在1天內搞定，目標是即時審查。

石崇良說，現階段推動以癌藥為主，共40家醫院參與，包含長庚、馬偕、台中榮總、和信治癌醫院等，接下來將進一步擴及全國其他醫院，希望通過國健署癌症診療品質認證醫院名單都加入，未來也會擴至其他新藥適用。