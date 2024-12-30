壯年男冬令進補後竟「燒聲」 體質若不適合恐越補越錯

北部一名43歲的曾先生冬令進補後竟「燒聲」及便秘，台北慈濟醫院中醫部主治醫師林亞萱表示，每個人體質不同，實熱體質及自體免疫疾病等民眾不適合冬令進補，建議民眾可將四肢浸泡溫水或食用「百合杏仁粥」等，可有保健養生功效。

曾先生近日起床時喉嚨突「燒聲」，且有便秘的狀況，經林亞萱進一步診斷及詢問，才發現曾先生為預防冬季感冒，在前晚食用了兩碗麻油麵線，但他體質屬實熱體質，食用麻油會加重體內的燥熱火氣，導致喉嚨失聲。

林亞萱指出，冬季常見進補藥材以補氣血為主，例如肉桂可以溫通血脈、乾薑可緩解胃脹、消化不良的症狀，但每個人體質不同，進補藥材或進補方式也不同，比如「虛寒體質者」會比較怕冷、容易疲倦及食慾不振，就適合使用肉桂、乾薑等溫補食材進補以達散寒止痛、增強食慾的功效；而「實熱體質者」通常食慾好、愛吃辛辣食物且比較不怕冷，因此正常情況下無需特別進補，否則容易口乾舌燥、便祕或是冒痘。

林亞萱分析，以曾先生例，雖然麻油富含木酚素跟健康的脂肪酸，具有抗氧化與抗發炎的作用，不過在經過煸炒烹煮後，屬性就會從溫性變成燥性，並不適合實熱體質的曾先生食用；替曾先生開立了除燥降心火的藥材，如梔子、蓮子等服用，順利讓曾先生在服藥兩天後恢復聲音。建議實熱體質的人若想食用麻油料理，建議滴少量麻油拌入麵條或是青菜中，即可降低身體燥熱的機率。

林亞萱提醒，除實熱體質的人不適合冬令進補之外，感冒患者、自體免疫疾病如僵直性脊椎炎及紅斑性狼瘡患者、慢性病如糖尿病、高血壓患者等也要格外注意，因為身體正處在發炎狀態，體質偏熱性，冬令進補可能加重腫痛、發炎的病情，延緩痊癒，建議服用平性食材或是驅風散寒的藥材如桂枝、生薑或是艾葉。她補充，也可以適時將四肢浸泡溫水，讓暖氣回流到心臟、維持基礎體溫及四肢的保暖，是最簡單的養生。