配合行政院食安辦推動擴大使用噴印洗選蛋政策，農業部今天推估，合計協助餐飲、早餐、烘焙3類連鎖媒合供應源，確保噴印可追溯來源場及法規作業時間，預計115年元旦上路。

行政院食品安全辦公室預計自114年起，全國連鎖餐飲店如早餐店、烘焙店等，擬強制使用噴印溯源的洗選蛋，但需跨部會合作，農業部、衛福部及上下游都需配合，違規配套等細節也要進一步討論，才能達到成效。

農業部告訴中央社記者，雞蛋經過洗選是為確保食安，噴印是為了可追溯來源場，就農業部職掌業務來說，有3件工作要配合執行，首先針對目前預計推展的3類連鎖，會媒合業者有供貨來源。

其次，農業部指出，會確認後台作業要登載來源場，以確保噴印過的洗選雞蛋可溯源。

農業部估計，合計參考前一次預告、公告法規修正及實施時間的作業期程，預計最快要115年元旦才能上路。

針對以上3類連鎖，農業部畜牧司說明，包含餐飲連鎖，例如王品集團等；早餐連鎖，例如美而美等；以及烘焙連鎖，例如85度C等；政府規劃以各類的前30大為推行對象，理論上約有90個品牌業者。

使用噴印過的洗選蛋，成本會否增加。畜牧司說，11月政府已召開過會議，有與餐飲業者進行溝通，有的業者告知已用洗選蛋，只是還沒噴印，這類業者的進貨成本不會明顯增加，但若使用的雞蛋未經洗選，改用洗選加上噴印，每顆價差有可能達新台幣1元。

台北市蛋商業同業公會理事長林天來說，一箱20台斤價差可能約140到160元，若使用品牌雞蛋，價差達300元。

至於上一次推廣使用噴印過的洗選蛋政策，畜牧司補充，為民國110年9月17日依「農產品生產及驗證管理法」第16條第2項及第3項規定，公告訂定「指定洗選鮮蛋為應登錄溯源資訊之農產品與其應登錄之項目及標示方式」，並自111年1月1日正式實施，規範校園食材、國軍副食、超商、超市、量販店、大賣場及網購通路販售等7類，需使用噴印的洗選蛋。