快訊

美股道指跌逾400點 72年來聖誕行情首度受挫

防醫院爲保點值出現人球 石崇良：明年門診AI監控防弊

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部健保署長石崇良說，目前規畫明年第二季在門診部分，可以透過AI規畫疾病風險分級，以觀察醫院有無排擠需要被照顧的病人。記者沈能元／攝影
衛福部健保署長石崇良說，目前規畫明年第二季在門診部分，可以透過AI規畫疾病風險分級，以觀察醫院有無排擠需要被照顧的病人。記者沈能元／攝影

健保醫院總額支付有重大變革，衛福部健保署石崇良宣布，明年將試辦「醫院總額分區共管試辦計畫」，採分區總額制，醫界憂心部分醫院為避免醫療服務超量，恐怕會「推諉」某些疾病患者。健保署表示，目前已著手規畫以AI進行疾病風險分級，隨時監控醫院收治患者情形。 

石崇良說，分區總額制有別於「一塊大餅（總額）大家各個搶食」，而為「前瞻式預算」概念，也就是說先行規畫預算，並優先保障急重症、癌症治療等應保障部分。但是否會排擠某一類患者，目前臨床對重症有清楚界線，但輕症、中症等十分模糊，希望透過分級醫療協助患者。

石崇良指出，以往健保署會針對醫院收治的住院患者進行「病例組合指標（CMI）」評估，了解病患病情的嚴重程度，以及醫院平均住院每個案資源耗用，指標數值愈高，代表病人病情嚴重；目前規畫明年第二季在門診部分，也可以透過AI規畫疾病風險分級，以觀察醫院收治中重症、重症等病人組合比率，觀察醫院收治病人情形，有無排擠需要被照顧的病人。

一旦健保署發現醫院出現「不適當轉診」，健保支付將回歸於全區的平均點值，石崇良說，如此「醫院會傷的更重」。石崇良說，其實這些問題在南部推行該制度時都曾進行討論，但經多年實施後，這些問題都是可以處理的；如目前南區、雲嘉南縣市有兩家醫學中心，6年來在收治重症患者時都沒有問題，而台北區有十家醫學中心，更不應該出現問題，因此與台北區醫院會持續討論。

石崇良說，每個區都有特殊性，不是只有台北區，而台北區特殊性就是醫療資源比較多，其他區也有醫療資源比較不足的區域，因台北區對這個制度相對陌生，且台北區醫院家數多，意見就會比較多，再給台北區一些時間，大家來討論。

健保署 患者 石崇良

延伸閱讀

長者罹病引發敗血症復健很重要 石崇良：PAC擬4大變革

防醫院衝量稀釋健保點值 石崇良：分區總額制明年上路

健保署南下彰化踩點 將推動醫療長照結合自然綠色療癒

慢性病看診一站式服務 健保署長石崇良：勢必銜接長照精準健康

相關新聞

健康主題館／中高齡族群膝蓋痛 恐是半月板破裂

老年人如果長期感到膝蓋疼痛、腫脹、無法伸直，甚至走路卡卡的，小心是「半月板破裂」。台北醫學大學附設醫院骨科部運動醫學科醫師吳家麟表示，多數人聽到半月板損傷，總會聯想到運動員、年輕人劇烈運動或外力創傷，其實，中高齡族群也要當心這個膝蓋威脅。

南方水氣元旦報到 元旦曙光2地恐落空 高山也要碰運氣

準備迎接2025年，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，跨年夜各地天氣大致穩定，元旦當天南方水氣逐漸北上，中午之前各...

參與冤案鑑識揪真相 藍錦龍盼新血投入守護司法正義

「鑑識科學是從案件的細節中，盡量還原現場，嘗試接近真相。」今年53歲的藍錦龍從事鑑識工作超過20年，從歸仁雙屍案、后豐大橋墜橋案到最近的盧正案，他涉足冤案鑑識，只盼運用專業為過往疑案打開新的窗口。

2024年全台氣候回顧 賈新興：1月熱到11月、3個侵台颱

2024年全台氣候回顧，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，全台13個平地站氣溫和降雨部分，統計自1月1日...

跨年夜至元旦探14度低溫零星飄雨 周五東北季風再增強

今天東北季風稍增強，水氣稍微增加，中央氣象署說，各地及澎湖雲量逐漸增多，東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，晚上開始中南部...

檢視我飛安／松山機場跑道比務安更短 已裝攔阻系統

南韓濟州航空空難，外界質疑務安國際機場跑道僅二八○○公尺太短，導致客機撞牆。立委指出，台灣松山機場跑道更短僅二六○○公尺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。