HAPPY GO蟬聯DMA年度最佳數據運用創新獎 AI會員分析平台驅動行銷金三角

HAPPY GO旗下iCONNECT智能數據行銷宣布，以「CRM+智能化會員分析平台」創造數據新價值，第3度榮獲台灣數位媒體應用暨行銷協會主辦的2024 DSA數位奇點獎「最佳數據運用創新獎」佳績，iCONNECT智能數據行銷團隊透過AI智能演算科技的運用並結合行銷、數據、數位能力，彰顯數據洞察與精準創新行銷的高度專業，深度剖析會員輪廓與軌跡，充分展現卓越的數據數位整合行銷專家形象，持續成為在市場上品牌的最佳數據策略夥伴。

iCONNECT智能數據行銷團隊本次參賽作品為遠東集團city’super「SAKE FAIR清酒祭」籌劃售票品酒活動，掌握「鞏固既有客群」、「擴大潛在新客」兩大核心訴求，運用「CRM+智能化會員分析平台」精準鎖定目標客群更同時擴大潛在新客群，透過分眾解析進行廣告投放，不僅優化廣告點閱率更成功提升超過5成的參與人數，有效達到精準行銷效能與效益。

HAPPY GO為數據整合行銷服務的領導者，擁有超過千萬名實名制消費軌跡，在龐大的數據資料庫中，運用AI模型智能演算梳理貼標，為品牌洞察既有會員輪廓與偏好，建構策略性「跨越品牌自有數據限制」、「洞察清晰會員輪廓」、「驅動精準個人化行銷」3大「行銷動能金三角」，打造全新「CRM+智能化會員分析平台」，在數據為王的時代為品牌創造龐大的商業價值與競爭優勢。