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與公平會業務類似 立委籲消保處併入

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
立法院30日審查公平會委員提名名單。圖右為公平會主委李鎂。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
立法院30日審查公平會委員提名名單。圖右為公平會主委李鎂。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「消保處應該與公平交易委員會合併，才能擴大市場仲裁的功能！」藍委鄭正鈐30日質詢行政院秘書長龔明鑫公平會主委李鎂時如此建議，龔明鑫表示會研議。另外，綠委陳亭妃、林岱樺則呼籲「多層次傳銷（直銷產業）」改成經濟部管理，或是報備制改成許可制，以減少直銷詐騙。龔明鑫則表示，會召開跨部會會議討論。

消保與公平交易難分

立法院經濟委員會30日審查行政院函送公平交易委員會委員提名名單，國民黨立委鄭正鈐指出，很多消費者對於公平會與消保處的業務難以區分，因此很多投訴後續無法處理，建議公平會應該與消保處合併，擴大服務量能。李鎂回應說，若案件涉及消費者保護與公平交易的話，公平會不會不處理。

民進黨立委賴瑞隆也希望兩者可仿效歐美國家合併，龔明鑫則說會考慮。針對多層次傳銷（直銷產業）詐騙頻傳，民進黨立委陳亭妃不滿指出，公平會過去針對多層次傳銷，是採取「原則同意、例外禁止與事後追懲」的「報備制」，但她認為應該要改成「許可制」，才能更嚴格審查、阻絕詐騙。

避免外送平台壟斷

「無論許可或報備，適用的法律都一樣！」李鎂如此回應，但陳亭妃不滿指出，沒有事前嚴格審查，才會導致如今直銷詐騙頻傳。民進黨立委林岱樺則建議將直銷產業轉由經濟部管理，畢竟公平會是仲裁機關，而非產業發展機關。龔明鑫回應說，會再召開跨部會協調會議討論分工。

鄭正鈐還詢問說，公平會雖然否決了Foodpanda與Uber Eats的合併案，但如果Foodpanda決定退出市場，或是Uber Eats成立新的外送公司合併Foodpanda，公平會該如何因應？李鎂回應說，若Foodpanda退出市場，也會觀察Uber Eats是否有壟斷疑慮，成立新的外送公司合併，也會與此次合併案一樣，都會審查合併後可能影響進行評估。

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外送平台 詐騙 鄭正鈐

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