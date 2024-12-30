狼醫事件頻傳 邱泰源：建置平台公布名單可研議

醫師被控性騷擾與性侵害事件頻傳，民團呼籲衛生福利部成立相關平台供民眾查詢「狼醫」，衛福部長邱泰源說，絕不容許醫界發生性騷與性侵事件，建置平台公布相關名單可以研議。

醫師被控性騷擾等事件頻傳，但除非判決確定或遭懲戒停業，違規醫師才會離開診間，身分也才會隨之被公諸於世，導致就醫民眾人人自危。台灣醫療改革基金會近日建議，比照兒虐等不良幼保員，由衛福部將違規狼醫名單公布於網站，供民眾查詢，以確保就醫權益。

邱泰源今天上午出席健保署舉行的「癌藥事前審查以電子病歷申請實作成果觀摩會」，會前接受媒體聯訪時被問到衛福部是否參考民團建議，他說，任何醫師在專業服務過程出現不當行為，尤其牽涉到性騷擾等事件，「我們絕對不容許，一定按照法規懲處。」

邱泰源表示，在衛生部門系統，各縣市衛生局皆設有醫師懲戒委員會，由當地德高望重的醫師擔任審查委員，如果遇到比較有爭議的事件，就會送至衛福部審查。事實上，依據現行制度相關結果都會在政府公告，包含違反性騷擾等事件，建置專門平台供民眾查詢也可研議。