濟州航空失事⋯醫憶37年前「南非空難奪2至親」 分享走出陰霾3建議

韓國濟州航空29日發生重大空難事故，全機179人喪生、2名機組人員生還，家屬趕赴機場等候消息，現場氣氛哀慟，也讓許多網友感到相當不捨。對此，醫師林青穀回憶起37年前南非航空空難，他失去了父親和姪女，直言韓國這場空難再次喚醒傷痛，但他如今已經學會了與悲傷共存。

家醫科醫師林青穀在臉書發文，提到29日的濟州航空空難，179條生命在全羅南道的跑道上被奪走，新聞畫面裡的殘骸與黑煙，彷彿看到當年的自己，「那些剛剛失去至親的家屬，正在經歷什麼樣的痛苦？」他吐露1987年11月28日那一天，父親站在桃園機場對他揮手，那是父親60歲生日後的第七天，沒想到這一揮手就是永別，「南非空難我失去了父親和姪女，飛機燃燒4分鐘後，墜入印度洋，我的人生，彷彿也隨之粉碎。」

林青穀表示空難是一種巨大的創傷，帶走的不只是生命，還有無數家庭的完整，他坦言自己也曾陷入深淵，慢慢學會在黑暗中尋找光。作為一個「過來人」，他想對在空難事故中受影響的人分享3點建議：

1. 允許自己悲傷：無需隱藏眼淚，悲傷是最自然的反應。那幾年，自己無數次在深夜裡痛哭，但這些眼淚讓他慢慢釋放壓力。 2. 不要讓自責成為枷鎖：災難不是誰的錯。多年的心理治療讓他明白，逐漸放下愧疚。 3. 尋求支持：心理專業輔導、家人朋友的陪伴，甚至陌生人的一個擁抱，都可能成為支撐你的力量。

最後他也希望空難事故的家屬，能在悲痛中找到支持的力量，不被傷痛吞噬，時間會帶來療癒、愛會讓人更加堅強地面對未來，「至親或許離開了，但他們留下的愛與回憶，將永遠陪伴我們，讓我們為逝者祈禱，也為生者加油，期盼生命的韌性帶領他們走出黑暗，迎向新的希望」。