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公開狼醫姓名、不良紀錄查詢 邱泰源：衛福部將研議

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部長邱泰源說，未來涉及性平三法的違法醫師，其懲處結果是否公布在政府公告，或公布於網路平台供民眾查詢，只要在性平三法規範範圍內，衛福部將會進行研議。記者沈能元／攝影
衛福部長邱泰源說，未來涉及性平三法的違法醫師，其懲處結果是否公布在政府公告，或公布於網路平台供民眾查詢，只要在性平三法規範範圍內，衛福部將會進行研議。記者沈能元／攝影

醫師被控性騷或猥褻事件頻傳，依規定除非判決確定或遭懲戒停業，身分才會曝光，醫改會建議比照兒虐等不良幼兒教師處理方式，研擬在網路平台公布不良醫師紀錄。衛福部長邱泰源表示，只要在性平三法規範範圍內，衛福部將進行研議，包括相關違法醫師懲處結果公布在政府公告，或於網路平台公布供民眾查詢。

邱泰源今天參與健保署「健保攜手醫院 加速癌症治療數位轉型」活動前受訪表示，對於醫師在執行醫療業務時，如果有涉及性平三法的不當行為，衛福部絕對不允許，且一定依相關法規懲處；醫師涉及性侵、猥褻經法院判決確定後，其所轄縣市衛生局將會召開醫師懲戒委員會進行懲戒，如果再有爭議，就會送至衛福部的醫師懲戒委員會進行討論。

邱泰源說，未來相關違法醫師懲處結果是否公布在政府公告，或於網路平台公布供民眾查詢，只要是在性平三法所規範的範圍內，衛福部將會進行研議。

依「醫師法」規定，若醫師違反「業務上有重大或重複發生過失行為」、「利用業務機會的犯罪行為，經判刑確定」、「非屬醫療必要的過度用藥或治療行為」、「執行業務違背醫學倫理」、「業務上有不正當行為」等5項嚴重違規，交由所轄縣市的醫師公會或主管機關移付懲戒，才能撤銷醫師執業執照、醫師證書。

醫改會執行長林雅惠表示，婦女團體調查發現，醫師性騷、猥褻常見於胸部及生殖器觸診，近期幾起個案的加害人為婦產科、小兒心臟科醫師，極可能為長期累犯，但患者就醫前根本無從得知眼前醫師是否為狼醫。

林雅惠說，「兒少法」規定猥褻兒少遭判刑可公布犯罪人姓名，台北市教育局網頁可查詢狼師及不良機構名稱，但涉及猥褻兒少案件的醫師在衛福部醫事查詢系統根本查不到，等執照被廢止，名字才會從系統消失，也無從得知背後原因。

林雅惠呼籲，政府比照狼師、兒虐幼保員等處理方式，定期於網站公布狼醫及因其他原因受懲戒的醫師名單，除了顧及患者就醫權益，也是對受害者的一種尊重，「不應該就這樣讓它過去」。

猥褻 衛福部 醫師

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