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颱風後復耕幾乎上市 近日蔬菜批發衝量跌回平價

中央社／ 台北30日電

台北果菜批發市場最近3天開市日整體蔬菜交易量一舉衝高，達1600到1800多公噸，交易均價回跌到每公斤低於新台幣40元平價水平。農糧署今天表示，因為3颱後復耕蔬菜幾乎上市。

今年凱米、山陀兒及康芮等3個颱風讓復耕延宕、菜價居高不下，直到入冬菜價才趨平，農業部農糧署官網顯示，12月25日台北果菜批發市場整體蔬菜交易均價每公斤45.9元，還在價位相對高的45元以上水平，交易量約1256公噸，維持在約1200多到1300多公噸的一般水平。

12月27日起到29日交易量一舉衝高到1600多到1800多公噸，交易均價回跌到每公斤40元以下的相對平價區間。

其中27日交易均價每公斤39.6元，28日36.3元，29日並將至35元以下的34.5元。單日交易量27日約1849公噸、28日約1751.8公噸、29日1676.7公噸。

農糧署副署長姚志旺告訴中央社記者，因為3次風災後，復耕的蔬菜到最近終於接近全數上市了，所以這3天交易量一舉升高，包含目前上市的高麗菜，也都是平地栽種的。

不過零售價尚未完全反映，北市傳統市場高麗菜1台斤39元，仍跟上週一樣，沒有比較低。零售通路則是1顆約1公斤重105元，半顆約53元，有比之前的60元略降低。

均價 菜價 農糧署

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