溫度驟降OHCA頻傳！醫提醒2族群須留意心血管疾病

連續多天低溫，吃們在外務必做好保暖。家庭醫學科醫師劉博仁今表示，冬季是心血管疾病高發期，尤其以老年人和慢性病患者最須留意，此時除了保持攝取水份、限制鹽份並多吃抗氧化的食物，也建議規律監測血壓值，若有胸痛、呼吸急促或心悸等症狀，建議立即就醫。

內政部消防署統計，台灣非創傷OHCA（到院前心肺功能停止）12月25日至27日有112人。劉博仁在臉書表示，冬季是心血管疾病高發期，其中冷空氣會刺激血管收縮，導致血壓升高，增加心臟負擔，且低溫下可能增加血液黏稠度，容易形成血栓，提升心臟病與中風風險，加上待在室內時，若氧氣供應不足或增加心臟耗氧量，也可能引發心肌缺氧。

為了降低寒冷導致心血管疾病的風險，劉博仁指出，民眾可穿著保暖衣物，維持室內溫度在18至24度、高血壓患者應規律監測血壓、宜適度運動，但避免在過冷的環境下劇烈運動、應戒菸限酒，因為菸酒會加劇血管收縮。至於飲食，劉博仁建議多攝取抗氧化食物，如蔬果、堅果，並補充Omega-3脂肪酸，減少血管炎症與血栓形成，同時限制鹽份以幫助降低血壓，更要保持攝取水分，防止血液黏稠度增加。

針對天氣變化導致的心血管疾病問題，新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風曾引述醫學雜誌《循環》（Circulation）的一項研究，天氣最熱和最冷時，包括中風、心臟衰竭、心律不整、冠狀動脈疾病等心血管疾病死亡率升高，且冷比熱更可怕，兩者相差4至5倍。洪惠風也提醒，患者發病前的幾天或一、兩周，通常走路或運動時會感到不適，若症狀長時間未減緩，應立即就醫。

另外，胸悶、胸痛，肩部、頸部、背部，甚至是下巴痛、左手痛、耳朵痛，或呼吸困難、疲憊、冒冷汗等症狀，可能都與心肌梗塞有關，行動或運動時，不適感能更明顯。洪惠風說，也有患者在發病前沒有症狀，只是突然胸悶、胸痛，接著心律不整倒地，此時若未及時接受心肺復甦術（CPR）或立刻送醫，很有可能因此死亡。