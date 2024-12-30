濟州航空失事機型華航有10架 民航局：要求業者檢視起落架相關系統

南韓濟州航空29日發生嚴重空難，造成179人罹難、僅2名機組人員生還，而這次濟州航空失事的機型為「波音737-800」，目前全球有上百家航空公司有此款，華航也有。交通部民航局表示，已要求業者檢視相關系統檢查頻率、測試項目及紀錄。

南韓濟州航空一架波音737-800型客機，29日上午約9時3分（台灣時間同日上午約8時7分）在南韓全羅南道務安國際機場降落時墜毀，機上181名乘客及機組員中，有179人罹難，僅1男1女、共兩名機組員生還。

立法院交通委員會今審查114年度交通部運安會預算，立委李昆澤指出，這次濟州航空失事的機型為波音737-800型客機，而華航也有10架這種機型。在這起事故中，也疑似發生起落架失效問題。

運安會主委林信得表示，會建議民航局針對計空航空空難做案例研究；執行長林沛達表示，起落架部分，會建議航空公司，針對日常需定期維修及測試的部分加強測試。

民航局說明，目前國內僅華航有10架737-800，機齡9.2年，昨（29日）即已要求業者檢視738航機起落架相關系統檢查頻率、測試項目及紀錄。

民航局指出，同時也要求業者針對所有機隊，在空機如遇任何緊急情況，應遵循SOP處置，並與地面聯管單位保持聯繫並尋求協助。