阿里山林鐵復駛、違規侵軌案暴增 鐵道局明年加強開罰

阿里山林業鐵路僻靜優美，常有遊客擅闖軌道拍照，12月15日一名婦人違規闖入阿里山林鐵拍照，列車因此誤點1小時，沒想到27日又有3名遊客違規走在鐵軌上，還被警員逮個正著。交通部鐵道局表示，阿里山林鐵復駛後，違規入侵軌道事件暴增，為加強執法，114年欲增加預算至100萬，加強取締開罰，交委會則同意增列。

阿里山林鐵日前有女遊客闖入軌道拍照，結果遭火車擦撞腿部骨折，列車也大延誤，事後女遊客、旅行客均被罰5萬元，導遊被罰1.5萬元。

沒想到，27日林鐵及文資處及嘉義縣警察局警員進行聯合加強取締時，再發現3名遊客違規行走在鐵軌上，警員當場依鐵路法開罰，可罰1至5萬元，為1人1罰，後續函送交通部裁罰。

立法院交通委員會今審查114年鐵道局預算，鐵道局指出，114年度歲入「罰金罰鍰及怠金」項目「罰金罰鍰」，114年度編列預算90萬元，主要為違法鐵路法的罰鍰收入，但阿里山林鐵復駛後，就經常有遊客闖入鐵軌範圍拍照。

鐵道局統計，相關闖軌事件，包含2022年1件、2023年31件、2024年69件。鐵道局分析，違規事件逐年增加，主要原因為鐵道執法單位均採宣導為主，而未嚴格執法，導致不肖旅行業者心存僥倖，將違法入侵阿里山林鐵軌道作為旅行團賣點。