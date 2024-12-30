嘉義梅山3時51分規模5.1地震 氣象署：跟梅山斷層沒有關係

今晨3時51分，嘉義縣梅山鄉發生芮氏規模5.1地震，震央在嘉義縣政府東北東方41.8公里處，位於嘉義縣梅山鄉，深度12.3公里，屬極淺層地震，包括嘉義縣市及南投等最大震度都是4級。地震測報中心主任吳健富上午指出，跟梅山斷層沒有關係。

吳健富指出，清晨地震達國家級警報發布標準，氣象署在地震發生後9秒後發送警報地區包括南投、彰化、雲林、嘉義縣市及台南等，讓民眾有一些應變時間。

吳健富指出，台灣地震發生原因主要是受菲律賓海板塊及歐亞板塊碰撞，包括車籠埔斷層等多是南北向，但也有東西向。台灣70%地震發生台灣東部，釋放能量，但能量慢慢擠壓過程中會遞移到西部，透過地震釋放能量，上午地震即是如此，但西部地震位置比較淺，人口又比較密集，需要做一些防震準備。

吳健富指出，清晨地震主要是大尖山斷層附近的破碎帶錯動引起，與早年引發大地震的梅山、中埔斷層系統無關，兩者距離比較遠，相關性沒這麼高。

吳健富說，這次地震震央發生在梅山鄉，雖然叫梅山地震，離梅山斷層還有10多公里，從位置上來看，跟1906年造成大地震的梅山地震的梅山斷層位置相對比較遠；即使位置比較接近大尖山斷層，也不是在上面，也距離快10公里。

他進一步指出，地震規模大小跟斷層長度有關，梅山斷層有13公里長，梅山斷層1906年發生規模7.1地震，已經118年沒有發生地震，如果引發地震，會接近921地震規模7.3。

吳健富表示，今年中南部地震多，主要發生地有5群，包括嘉義中埔附近地震有17筆、嘉義朴子有5筆、嘉義布袋30筆、台南佳里也有24筆，還有今天的梅山，今年群震多，沒有比較大的地震事件，一群一群隨機方式發生。

吳健富指出，氣象署已在梅山斷層附近加密監控，目前沒有看到有明顯能量累積狀況，但仍呼籲民眾提高警覺，要有防震準備。