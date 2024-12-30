彎不下腰或無法跪下、拿不動鍋子 小心「力弱症」上身

冬天到，走路步伐變慢、不靈活，除了是低溫影響肌肉代謝，也要小心可能罹患「力弱症」。 國泰醫院老人醫學科主任黃柏堯表示，隨著年紀增長，肌肉質量逐漸流失，容易感到虛弱或疲倦，當無法進行彎腰或是跪下等動作，很高的機率是「力弱症」。

黃柏堯說，力弱症（Dynapenia）是肌少症前期，可以用「肌肉量正常，但肌力下降」來形容，並不是因為神經性或肌肉性疾病所造成，而是年紀增長造成力量不足。65歲以上，女性16至18%、男性8至10%有力弱症，如果不改善生活型態、均衡飲食及規律運動，則會進展成肌少症患者。

黃柏堯舉例，若成年人無法舉起4.5公斤左右的物品，或是因肌肉力量下降，彎腰、跪下都困難，甚至瓶蓋轉不開、毛巾擰不乾等生活細節變化，都要注意是否為力弱症的警訊。尤其女性在廚房使用鍋具、水壺時，若覺得鍋具太重，裝水的茶壺無法舉起，都要注意是否為力弱症的警訊。

根據亞洲肌少症工作小組的指引，男性握力小於26公斤、女性握力小於18公斤時，則可以診斷為「力弱症」。力弱症與老年人失能的關聯性可能比肌少症更高，造成的跌倒、功能下降，甚至是死亡風險並不亞於肌少症。黃柏堯強調，握力與大腿肌肉的無力與死亡的關聯性最高，如果是年齡大於65歲的女性，則有更高的疾病風險。

力弱症的患者，通常年齡較肌少症者為輕、BMI指數較高、走路速度較慢、甚至有更弱的握力，且容易同時合併高體脂肪與粗腰圍等代謝症候群指標異常的問題。黃柏堯指出，導致力弱症的原因有二大因素：

1.自主神經的退化：隨著年齡上升，脊髓中的自主運動神經單元會減少，連帶神經傳導物質的分泌也跟著下降，導致無法完全控制下游運動神經的表現與增加肌肉收縮的能力。

2.骨骼肌狀態改變：與年輕人相比，老年人的肌肉纖維單位數較低、接受神經傳導物質的敏感度下降，導致肌肉接收到神經電訊號後，收縮能力下降，引發整體性的肌肉力量減少問題。

該如何改善力弱症、預防肌少症？黃柏堯提醒，要避免身體進入老化狀態，產生力弱與肌肉減少的問題，最重要的還是生活型態，包含運動、飲食、睡眠、壓力管理，以及足夠的營養補充。

•規律運動：可利用復健踏步機、握力訓練、彈力帶運動，增加肌肉的質量與功能，減緩肌肉流失。

•均衡飲食：避免高脂肪飲食增加發炎物質的產生，高鹽高糖高油累積久了，胰島素阻抗與糖尿病也會隨之而來。

•營養補充：多攝取omega-3多元不飽和脂肪酸，增強肌肉的耐力；維生素D能穩定體內的免疫系統，並促進肌肉組織再生的機轉。