老人免健保費「繳稅門檻5%」可行？ 邱泰源指應維持現狀

「老人福利法修正條文草案」修法爭議未停，原修正條文擬定65歲以上、綜合所得稅級距20%以下免繳健保費，但此條文引發社會反彈，傳出立法院國民黨團將綜合所得稅級距20%下修至5%，預計明天於立院審議。但衛福部長邱泰源仍然發聲反對，即便將綜合所得稅級距下修至5%，仍屬政府支出項目，會對健保總額帶來數百億衝擊。

邱泰源今天參與健保署「健保攜手醫院 加速癌症治療數位轉型」活動前受訪，做出上述表示，另外，健保經費多用於照顧弱勢、罕病及偏遠地區的醫療平權，邱泰源說，一旦健保總額受到影響，許多照顧計畫都會受到影響，因此，仍希望秉持現在的作法，「不要輕易去改變」。

至於，健保總額明年成長率遲遲沒有出爐，是否與修法有關？邱泰源說，「這兩者關係不大」，目前衛福部已收到有關健保總額明年成長率，醫界及付費者所提的兩個方案，將秉持疾病演變、國家發展，站在人民健康照顧的周全立場，正進行最後的審議。

對於，65歲以上長者免繳健保費，健保署長石崇良說，以健保署的立場是「堅決反對」，因為健保精神是互助互利、量能付費，從未以年齡區分，原因是年齡與付費能力無關。

在目前六類被保險人中，各有不同的繳費比率，如第一類一般受薪階級為雇主6成、民眾3成、政府1成，但若是第五類、低收入戶部分就是百分之百由政府補貼，因此，如果用年齡層區別，不論是採用哪一種稅率級距，均不符合健保精神，因繳交保費不應用年齡區分，而是應按照能力，讓每一個人對健保都有貢獻。