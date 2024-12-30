武陵山莊住宿設施整修 元月起暫停住宿餐飲 旅遊服務不間斷

林業及自然保育署台中分署所轄武陵國家森林遊樂區武陵山莊住宿及餐飲服務，因無法依發展觀光條例第70-2條規定取得旅館業登記，將自明年1月起暫時停止提供住宿及餐飲服務，即刻啟動住宿設施整修工作，提供遊客更優質的住宿品質；武陵山莊持續提供遊客諮詢、解說宣導等旅遊服務。

林業保育署台中分署表示，武陵國家森林遊樂區武陵山莊為提供森林生態旅遊、環境教育及登山活動的住宿場所，自民國99年起，委託富野飯店股份有限公司經營至113年底，已經委外營運14年，因住宿設施已老舊，且為配合發展觀光條例旅館業第70-2條規定與提升住宿設施服務品質，自114年1月起將暫時停止提供住宿及餐飲服務，該分署將全面檢修住宿設施及公共區域景觀，期待後續提供遊客更優質的服務。