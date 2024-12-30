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濟州航空失事空難倖存者 33歲男空服員恐全身癱瘓

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松山機場2600公尺「比務安機場更短」 運安會：已裝攔截系統

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
松山機場已安裝EMAS特性材料攔阻系統。攔阻系統為使用特殊混泥土材質，像是堆積木一樣，一層一層。圖／松山機場提供
松山機場已安裝EMAS特性材料攔阻系統。攔阻系統為使用特殊混泥土材質，像是堆積木一樣，一層一層。圖／松山機場提供

南韓濟州航空29日發生嚴重空難，降落時衝出跑道，撞牆爆炸，造成全機179人罹難、僅2人生還，外界質疑道務安國際機場跑道僅2800公尺太短，導致客機撞牆。民進黨立委李昆澤今指出，台灣松山機場跑道更短僅2600公尺，要求運安會提出具體措施；運安會表示，松山機場已安裝EMAS（特性材料攔阻系統），之後也會建議民航局針對濟州航空事故做案例研究。

南韓濟州航空1架波音737-800型客機，29日上午約9時3分（台灣時間同日上午約8時7分）在南韓全羅南道務安國際機場降落時墜毀，機上181名乘客及機組員中，有179人罹難，僅1男1女、共兩名機組員生還。

濟州航空失事的這架波音737-800客機降落時疑似沒放下起落架，以機腹在韓國務安國際機場著陸的時機，事故原因，外界質疑可能遭鳥擊，或與道務安國際機場是否太短有關，事故原因眾說紛紜。

立法院交通委員會今審查運安會114年度預算，李昆澤表示，針對濟州航空事故，台灣有幾個面向可以探討，包含務安國際機場跑道為2800公尺，被外界質疑過短。

李昆澤指出，台灣部分，台中機場3650公尺、桃園機場3600公尺、高雄機場跑道有3100公尺、台南機場3050公尺，但松山機場僅2600公尺，2004年復興航空就曾在松山機場降落時，只差15公尺就要衝出跑道，差點釀嚴重空難。

運安會主委林信得說，2004年復興航空確實有衝出跑道掉到水溝，為此設置EMAS系統，並在2018年完工，EMAS工程阻攔系統，為使用特殊混泥土材質，像是堆積木一樣，若航機撞上，由於是易碎材質，可以緩衝約300公尺，針對EMAS系統都有相關配套。

李昆澤進一步表示，這次濟州航空的航機機型為波音737-800型客機，而華航也有10架這種機型。在這起事故中，也疑似發生起落架失效問題。

林信得表示，詳細情況不清楚，濟州航空航機的自動起落架失效，但駕駛艙也有手動拉桿；運安會執行長林沛達補充，2004年發生復興航空事故後，就有建議設置EMAS，包含當時也建議民航局將機場圍牆改為易碎材質，而這次濟州航空空難，就是因為圍牆是鋼筋水泥材質才會這麼嚴重。

起落架部分，林沛達說，會建議航空公司，針對日常需定期維修及測試的部分加強測試。

松山機場已安裝EMAS特性材料攔阻系統。攔阻系統為使用特殊混泥土材質，像是堆積木一樣，一層一層。圖／松山機場提供
松山機場已安裝EMAS特性材料攔阻系統。攔阻系統為使用特殊混泥土材質，像是堆積木一樣，一層一層。圖／松山機場提供

南韓濟州航空29日發生嚴重空難，降落時衝出跑道，撞牆爆炸，造成全機179人罹難、僅2人生還。歐新社
南韓濟州航空29日發生嚴重空難，降落時衝出跑道，撞牆爆炸，造成全機179人罹難、僅2人生還。歐新社

松山機場 濟州航空

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