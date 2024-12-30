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2025有6大連假！過年狂放9天 自放「5個9連休」請假攻略圖表必看

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2025有6大連假！過年狂放9天 自放「5個9連休」請假攻略圖表必看

聯合新聞網／ 綜合報導
2025年全年總放假日為115天，其中3天以上的連續假日有「6個」。圖為上班族。圖／聯合報系資料照片
2025年全年總放假日為115天，其中3天以上的連續假日有「6個」。圖為上班族。圖／聯合報系資料照片

2024已經來到尾聲，即將正式進入2025年，行政院人事行政總處也公告2025年(民國114年)的行事曆，2025年全年總放假日為115天，其中3天以上的連續假日有「6個」，其中含農曆春節9天、清明連假4天，228紀念日、端午節中秋節、國慶日各3天，補班日則只有2月8日。

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2025人事行政局行事曆

行政院人事行政總處也推出了各樣式辦公日曆表的jpg、PDF檔供民眾下載使用，下載請點此

2025年(民國114年)行事曆。圖／取自行政院人事行政總處
2025年(民國114年)行事曆。圖／取自行政院人事行政總處

2025連假一覽

2025請假攻略

2025年共有6個3天以上的連續假日，其中228、清明連假、勞動節、端午連假、中秋雙十，都能夠自行請假拉長為9天連假，春節則是原本就連放9天。

元旦連假】請2天：12/28(六)~1/1(三)或1/1（三）～1/5（日），休5天。

【春節連假】1/25（六）～2/2（日），休9天。

【228連假】請4天：2/22（六）～3/2（日），休9天。

【清明連假】請3天：3/29（日）～4/6（日），休9天。

【勞動節連假】請4天：4/26（六）～5/4（日），休9天。

【端午節連假】請4天：5/24（六）～6/1（日），休9天。

【中秋雙十】請3天：10/4（六）～10/12（日），休9天

中秋節 元旦 元旦連假 兒童節 勞動節 春節 清明節 端午節 行事曆

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