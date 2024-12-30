東北季風明南下變天 天氣風險：周四雨下更大

明天是跨年夜，接著元旦，天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天指出，明天新一波東北季風南下，水氣的量不算多，基隆北海岸、大台北山區、東半部等迎風面有零星短暫雨機會。西半部要注意天氣逐漸變化，隨南方雲系持續北上，下半天到晚間由南而北陸續轉為多雲或陰天，山區附近有零星短暫雨機會，目前來看對各地跨年活動不至於有明顯影響。

歐宗學說，明天也要留意空氣品質，目前預報有境外汙染移入影響機會，如果夜間結合逐漸增多水氣及各地煙火煙霧，可能導致部分地區細懸浮微粒濃度偏高，外出參加活動別忘了視個人自身狀況做好防護。

周三元旦當天仍持續受到南方雲系影響，歐宗學說，各地普遍多雲或陰天，中南部開始有零星短暫雨機會，預估山區附近比較明顯。周四影響更大，各地維持陰天，也普遍有降雨機會，範圍會比周三更為廣泛，山區累積雨量也會更多。

歐宗學指出，周五這波水氣才會開始逐漸減少，西半部由北而南降雨陸續趨緩至停止，南部可能要到入夜以後天氣才比較穩定。這幾天預報牽涉到南海低壓系統的動態，南方雲系北上時所帶來的水氣多寡、影響時間還有變動調整機會，需持續觀察。

至於今天台灣仍處在高壓迴流的偏東風環境中，歐宗學指出，除迎風面東半部雲量偏多，西半部晨間普遍陰天。南部受南方北上雲系影響，中北部因為海峽北部有背風渦旋存在，渦旋帶來的西北至偏北風使中北部成為迎風面，造成偏多的雲量，但各地水氣量都不多，預估降雨機率偏低，白天雲量逐漸減少，轉多雲到晴天氣。

歐宗學指出，因昨晚到今晨偏多的雲量，使得預期中輻射冷卻減弱許多，今天清晨低溫相較昨日大幅度回升，全台平地最低溫在新北石碇11.9度，其他各地普遍在12-14度，感受上沒有那麼寒冷。但雲量偏多，白天回溫速度較慢、幅度可能也有限，整體來說還是比較偏低溫。