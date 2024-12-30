草莓盛產季到來 這樣清洗不傷口感 譚敦慈教你5大步驟

台灣草莓生產季節為每年12月到隔年的4月中旬，尤其是農曆年過後更是草莓盛產之時，草莓香甜可口是很多人喜歡的水果，可是草莓嬌貴，不當的清洗容易傷了草莓影響口感及保存，無毒教母譚敦慈，特別在臉書分享草莓清洗方式，在不影響草莓的口感下，把草莓洗乾淨。

譚敦慈說，清洗草莓時，首先將草莓葉子輕輕拔除，不要傷到蒂頭，其次先將盆子蓄水，然後把草莓置放於盆中，先輕輕沖洗之後，撈起草莓；這時盆中再次蓄水，放入草莓，然後用如一根竹筷子粗細的流動清水，沖洗約10分鐘，因草莓會浮起來可以蓋個盤子，讓草莓泡於水中。

接著把清洗好的草莓撈起，置放濾水網上瀝乾水份，因為瀝乾水份較好保存，最後切除蒂頭享用草莓，而沒吃完的草莓要放冰箱保存。

清洗草莓五大步驟：

1. 將草莓葉子輕輕拔除，不要傷到蒂頭。

2. 盆子蓄水，然後將草莓置放於盆中，先輕輕沖洗之後撈起草莓。

3. 盆中再次蓄水放入草莓，然後用如一根竹筷子粗細的流動清水沖洗約10分鐘（草莓會浮起來可以蓋個盤子讓草莓泡於水中）

4. 撈起草莓置放濾水網上瀝乾水份（瀝乾水份較好保存）

5. 切除蒂頭享用草莓（沒吃完的草莓要放冰箱保存）