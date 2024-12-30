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吳德榮：跨年夜活動可期待 迎曙光雲層厚有干擾

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
吳德榮說，最新(29日20時)歐洲模式(ECMWF)，1日20時700百帕相對濕度及風場模擬圖(左圖)顯示，南方中層水氣北移，遮蔽台灣上空。最新歐洲模式，1日20時地面模擬圖(右圖)顯示，元旦白天、山區及東半部偶有局部短暫雨，西半部平地零星飄雨的機率逐漸提高。擷取自「洩天機教室」專欄
吳德榮說，最新(29日20時)歐洲模式(ECMWF)，1日20時700百帕相對濕度及風場模擬圖(左圖)顯示，南方中層水氣北移，遮蔽台灣上空。最新歐洲模式，1日20時地面模擬圖(右圖)顯示，元旦白天、山區及東半部偶有局部短暫雨，西半部平地零星飄雨的機率逐漸提高。擷取自「洩天機教室」專欄

不少人明晚打算參加跨年活動，接著再迎接曙光，天氣如何？中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，跨年夜活動西半部平地大致尚可，迎曙光各地雲層多不甚理想。跨年、元旦白天氣溫略降，夜間仍偏冷，戶外活動要保暖。

吳德榮說，明天跨年天氣，東北風略增強，東側低層水氣漸增，東半部偶有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定，晚起南方中層雲逐漸北移，山區有零星飄雨的機率。元旦中層雲逐漸籠罩，山區、東半部偶有局部短暫雨，白天起西半部平地零星飄雨的機率逐漸提高。

吳德榮指出，今晨本島平地已無10度以下的最低氣溫。截至6：02各地區平地最低氣溫約在12、13度。最新(29日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日受大陸高壓影響，各地晴朗穩定，冷空氣減弱，氣溫明顯回升，夜間「輻射冷卻」，氣溫仍偏低，日夜溫差大。

今日各地區氣溫為：北部12至24度、中部13至25度、南部13至26度及東部13至26度。

最新各國模式模擬，吳德榮說，周四至周六(2至4日)另一波冷空氣南下，強度不如這波；周四中層雲續籠罩，山區及東半部有局部雨，西半部平地也有降雨的機率，氣溫漸降。周五、六冷空氣最強、但僅有達到「東北季風」或「大陸冷氣團」的機率，下周(5)日冷空氣減弱。模式模擬仍持續調整，應繼續觀察。

明天跨年東北風略增強，東半部偶有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定，晚起南方中層雲逐漸北移，山區有零星飄雨的機率，夜間仍偏冷，戶外活動要保暖。聯合報系資料照
明天跨年東北風略增強，東半部偶有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定，晚起南方中層雲逐漸北移，山區有零星飄雨的機率，夜間仍偏冷，戶外活動要保暖。聯合報系資料照

吳德榮 氣溫 跨年

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