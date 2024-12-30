6縣市國家級警報響…嘉義規模5.1地震 專家：留意梅山斷層

今天凌晨3時51分，在嘉義梅山發生規模5.1地震，深度12公里。

各地最大震度：雲4級、嘉4級、嘉市4級、投4級、中3級、南3級、彰3級、高2級、花2級、苗2級、澎2級、東2級、宜1級、竹1級、屏1級。

本起地震預估達災防告警系統(PWS)發送門檻，告警範圍：彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市。

0403花蓮大地震當天，嘉義凌晨2起地震，規模最大達4.8，外界憂心梅山斷層周期已到。氣象署地震測報中心主任吳健富4月5日受訪時表示，從短時間來看嘉義近期地震確實較頻繁，但要從長時間來觀察，氣象署也加強監測梅山斷層，因為該處自1906年錯動至今，已間隔近120年，能量累積狀況確實要注意。

中央大學應用地質研究所教授李錫堤當時也說，目前全國地震斷層達到活動周期主要就是東部外海的海溝型地震及梅山斷層，一旦發生大地震，災情都不會小於921地震。

爆料公社也引起討論，網友說，「嘉義很大嚇死我」、「台中超大，一瞬間」、「台中一瞬間超大，嚇死」、「台南市舊市區，有國家警報，但無感」、「台中南屯，好像被撞到的感覺」。

凌晨3時51分嘉義梅山規模5.1地震，最大震度4級。圖/國家災害防救科技中心提供