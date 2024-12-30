嘉義3時51分規模5.1地震 最大震度4級 警報大響、門窗晃動

今天凌晨3點51分，嘉義地區傳地震，許多人被手機警報聲叫醒，門窗搖晃撼動；氣象署地震報告芮氏規模5.1，最大震度4級，震央在嘉義縣梅山鄉，目前嘉義縣、嘉義市未傳出災情。

嘉義縣、市消防局表示，氣象署地震報告，凌晨3點51分，苪氏規模5.1，地震深度12.3公里，位於嘉義縣政府東北東方41.8公里即嘉義縣梅山鄉，各地震度嘉義縣阿里山、雲林縣古坑、南投縣信義鄉、雲林縣斗六市、嘉義市等最大震度都是 4級、台南市白河3級、嘉義縣太保市3級、台中市霧峰3級、彰化縣彰化市3級等。

今天凌晨3時51分中部地區發生規模5.1地震，震央位於嘉義縣梅山鄉，雲林古坑、斗六及嘉義縣阿里山及南投信義鄉等處都有4級震度，不少民眾因此被嚇醒，雲林縣消防局表示，截至4時尚未接獲地震災情報案。