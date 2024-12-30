聽新聞
0:00 / 0:00
嘉義3時51分規模5.1地震 最大震度4級 警報大響、門窗晃動
今天凌晨3點51分，嘉義地區傳地震，許多人被手機警報聲叫醒，門窗搖晃撼動；氣象署地震報告芮氏規模5.1，最大震度4級，震央在嘉義縣梅山鄉，目前嘉義縣、嘉義市未傳出災情。
嘉義縣、市消防局表示，氣象署地震報告，凌晨3點51分，苪氏規模5.1，地震深度12.3公里，位於嘉義縣政府東北東方41.8公里即嘉義縣梅山鄉，各地震度嘉義縣阿里山、雲林縣古坑、南投縣信義鄉、雲林縣斗六市、嘉義市等最大震度都是 4級、台南市白河3級、嘉義縣太保市3級、台中市霧峰3級、彰化縣彰化市3級等。
今天凌晨3時51分中部地區發生規模5.1地震，震央位於嘉義縣梅山鄉，雲林古坑、斗六及嘉義縣阿里山及南投信義鄉等處都有4級震度，不少民眾因此被嚇醒，雲林縣消防局表示，截至4時尚未接獲地震災情報案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言