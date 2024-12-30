114年1月徵文主題 婆媳攜手過好年

祭祖、煮年菜，忙得團團轉。該給多少紅包，公婆才會滿意？不少媳婦在年前一想到回婆家，就心情低落。有些婆婆則擔心媳婦擺臭臉，兒子裡外不是人。你家也有類似困擾嗎？如何才能全家和諧，歡喜過春節呢？歡迎來信分享自身經驗。

作品以500字為度，請附照片（JPG檔至少1M），114年1月10日截稿。因應春節提前作業，及早來稿，優先採用。稿件請寄電子郵件：health@udngroup.com，郵寄：22161新北市汐止區大同路一段369號4樓聯合報健康版，或傳真02-8692-5819。

●鼓勵以本名發表，來稿請附姓名、身分證字號、戶籍地址（含區、里、鄰）、通訊地址、聯絡電話、銀行或郵局帳號（請註明分行），以便刊出後奉酬。文章採用不另通知，未獲採用恕不退稿。採用文章及照片同時選刊健康版、聯合新聞網、元氣網及粉絲團，收錄於聯合知識庫（udndata.com），本報系海內外各報相關版面得選用轉載，不另支酬。