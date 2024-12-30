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健康你我他／「圓寶」聰明可愛 我家的小明星

聯合報／ 戴良吉（高市前鎮）
圓寶的存在，使我們家充滿了愛和溫暖。圖／戴良吉提供
圓寶的存在，使我們家充滿了愛和溫暖。圖／戴良吉提供

我們家裡的小明星是博美犬─「圓寶」，牠不僅外表帥氣，還非常聰明可愛。取名為「圓寶」，寓意著全家圓滿、幸福快樂。小孩子對圓寶充滿了愛，甚至把牠當成自己的小孩照顧，每當牠顯露出無辜的大眼睛、搖著尾巴時，看到牠那圓圓的臉、毛茸茸的身體，全家人都感到溫暖又療癒。

圓寶的性格非常活潑，總是充滿了好奇心。每天早上，當我還在床上賴著不想起床時，圓寶早已經在床邊輕聲發出嗯嗯的撒嬌模樣，彷彿在催促我起來迎接新的一天。牠會用小爪子輕輕拍著我的手或用舌頭舔我的臉，直到我不得不起來，讓我感到無比溫暖。

牠也學會了很多指令，像「坐下」、「過來」、「握手」和「趴下」等，這些都是在我們耐心的訓練下學會的。每當我叫牠做某個動作時，牠都會很高興地搖著尾巴，毫不猶豫地完成，忠實地展現出自己的才華。看到圓寶流暢地完成指令，我甚感驕傲，這樣的情景也讓我們家的生活充滿了歡笑，牠真的是一隻聰明的狗明星呢。

圓寶的存在，使我們家充滿了愛和溫暖。牠不僅是寵物，更是家庭的一分子。牠讓我明白，真正的幸福就是這樣簡單而真摯，每一天都充滿了愛。

與圓寶一起過日子，讓我深信，不論生活多忙碌，有牠的陪伴，我們的生活永遠都是幸福圓滿的，圓寶，我們愛你。

圓寶 寵物 小孩

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