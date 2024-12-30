健康名人堂／善用人工智慧邁向健康台灣

近年來人工智慧快速發展，自2022年11月Open AI發布Chat GPT，讓生成式人工智慧（Generative AI）進入了全新視野；而今，各類人工智慧工具已迅速進入各類產業領域，協助人們處理各種日常工作，在未來，更將成為生活中必要工具，尤其是醫療相關產業。

賴總統倡議AI智慧島，我認為，人工智慧在協助醫藥產業中，可以更有效減少醫藥工作人員的負擔，協助完成或取代機械性、重複性高的工作，讓醫療專業人員能夠有更多時間和精力面對病人的需求，以達成今年第77屆世界衛生大會報告中「以人為中心的整合式健康服務（Integrated People-Centred Health Services，IPCHS）」的目標。

分析病人資訊 減藥師負擔

台灣社區每一藥局平均備藥約800多種，一年處方箋調劑平均8千多張，藥品庫存及管理等工作非常可觀，藥師對藥品的管理工作非常繁瑣，許多藥物成分相同、外觀相似但卻有不同劑量，人工智慧可以輔助藥師重複檢核，避免錯誤發生。

人工智慧也可快速分析對於病人過往以及現有處方箋的藥物種類、領藥間隔等資訊比對，預測可能出現的交互作用及副作用，國內醫療院所也多引入智慧藥局管理，以智慧藥櫃及自動包藥機等自動化設備，協助增加用藥安全，提升工作效能。

藥師公會全聯會過去也與學者合作，研究以人工智慧辨識紙本處方箋，協助藥師快速了解病人用藥紀錄等資訊，以利進行更全面的藥事照護服務。在推動電子處方箋之際，統一欄位與交換格式是一切基礎，在人工智慧協助下，將極大程度減少藥師工作量，提升病人用藥安全。

比對醫學影像 助判斷疾病

另外，在協助醫學影像的應用，人工智慧已取得一定的成果，可以協助醫師對諸如X光片、電腦斷層、超音波等醫學影像判斷，尤其人工智慧相較人類更有將大量資訊串聯、比對的優勢，近年已有研究用於判斷在阿茲海默氏症（Alzheimer's Disease）及巴金森氏症（Parkinson's Disease）等疾病。

除了在醫療場域的應用，台灣由於位於環太平洋火山地震帶，地震、颱風頻繁，天災後如遇到交通阻斷等情形，可能將使部分慢性病患者面臨斷藥危機，在此類非常時期，如能確保人性、安全及品質等原則下，亦可考慮透過無人機等智慧科技相助，將藥品以及各類物資送到有需求的民眾手中。

台灣是科技之島，更是人工智慧發展半導體產業領先者，科技的進步使想像成為現實，但也伴隨著隱私、倫理及法規等風險，如何謹慎地善用台灣優勢，利用人工智慧等科技，達到健康台灣的目標，是邁入超高齡社會的台灣重要的國家大計。