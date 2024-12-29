醫院個別總額新制防醫療人球 健保署推6項疾病配套措施

衛福部健保署為讓健保總額運用更好，明年將試辦分區總額制，健保署台北區討論研擬針對分娩、一歲以下幼童疾病、癌症治療等六項疾病，保障健保點值每點一元，並在醫院個別總額外，做愈多會補愈多，避免發生醫療人球事件。台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，除這些疾病外，是否還有其他要保障、相關配套，還要進一步討論。

健保署長石崇良昨天表示，「醫院總額分區共管試辦計畫」是給予醫院個別總額，保障醫院收入不低於今年，並保障急重症、居家醫療、在宅醫療等剛性需求後，超過申報點數分三階段打折給付。而為避免醫療人球等情況，若醫院出現「不適當轉診」會廢除基本額度保障，醫院總額全數改用浮動或平均點值計算，醫院收入會大受影響。

健保總額預算為今年編列明年預算，一旦醫療使用量增加，就會稀釋健保給付點值，過往，醫界對於健保點值偏低忿忿不平。洪子仁說，任何健保制度都有利弊，沒有一個制度是完美無缺，日前在台北區共管會議已討論，有6種疾病治療應予以保障，包含生小孩分娩、重症ICU個案、心肌梗塞腦中風等急性疾病、1歲以下幼童疾病、癌症病人治療，但還是要有更完整、細緻的配套措施。

洪子仁說，醫院個別總額優點在於讓醫院自主管理，整體財務可以預測控制，為了避免超出預期的部分，健保又不予給付，醫療服務量必須剛剛好，落實門診減量概念。但是有些醫院服務量本來就大，為了避免超量，恐怕會「推諉」某些疾病患者來達到控制，此外，各醫院品質競爭的動機也下降，要如何彌補，配套措施要很細緻。