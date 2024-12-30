高鐵南延…高雄車站、屏東特區 房價看漲

高雄車站商圈因鐵路地下化蕭條20年，隨車站工程陸續完工，商圈已見回溫，未來高鐵將南延至高雄車站，不動產業界預估可望進一步帶動周邊新屋成交價，但未來施工還有黑暗期，對商圈發展有喜也有憂。

高雄鐵路地下化工程2006年正式開工，歷時近20年終於完工，行政院長卓榮泰前天主持高雄車站下沉廣場、天棚啟用典禮時，宣布高鐵南延將採高雄方案，進入高雄市區再延伸至屏東。

高雄火車站附近商圈因鐵路地下化影響甚鉅，店面「租」、「售」廣告隨處可見，店租降價6成仍難出租。反觀左營高鐵站周邊，因三鐵共構加上台積電設廠，房地產市場始終熱絡，高雄車站直到地下化工程完工，商圈房市才見回溫。

高雄市不動產仲介經紀公會監事會召集人鄭啟峰指出，高雄車站附近以中古屋市場為主，新成屋推案很少，房地產最低迷時，新成屋開價僅10幾萬元，現已漲至20萬元以上，還有都更案將興建住宅，每坪至少40萬元。

鄭啟峰說，近年中山路、六合路至八德路一帶店面至少關一半以上，如今火車站陸續完工，租金也會慢慢調回去，可望恢復至8成，預估可逐步恢復舊日水平。

高鐵屏東站預計設於屏東市六塊厝一帶，近年附近有屏東榮總、和生市地重劃區及屏東科學園區開發，隨高鐵南延方案底定，房產業者對屏東發展正向看待。

熟悉高屏房仲業者劉羽菲表示，中央打房，加上高鐵延伸屏東已講很多年，房價目前緩漲，買房多是自住。高鐵特定區還有屏科實驗中學，家長對學區房產詢問度較高，屏東市房價已進入2字頭，若為熱門地段，還能開到一坪30萬至35萬元。