聽新聞
0:00 / 0:00
《讀者》1月號 4％法則累積財富
《讀者》雜誌最新一期1月號「神奇的4%法則」告訴讀者，要有效率的累積財富，每一年只能用目前總收入的4%，你的錢就會一輩子用不完。這是根據演算法算出來的。每年只拿出「每年投資收益」中50%至60%作為日常支出，每年總能剩下本金和一部分的投資回報，年復一年，就能財富自由。
「何時放下我們的野心」講的是英國神奇賽馬故事，牠得過無數大獎，在12歲年邁時仍參加眾所矚目大賽。但就在領先之際，騎師毅然放棄比賽。騎師事後稱，他感覺賽馬已力有未逮，再這麼跑下去有可能死亡。文章告訴讀者，不要相信自己的意志力，要面對客觀的現實。
《讀者》摘文來自海內外的知名作家和媒體，每本80元。函附20元回郵，免費試閱精選期刊一本，2024年合訂本優惠中，諮詢電話（02）27028599。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言