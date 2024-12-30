《讀者》1月號 4％法則累積財富

《讀者》雜誌最新一期1月號「神奇的4%法則」告訴讀者，要有效率的累積財富，每一年只能用目前總收入的4%，你的錢就會一輩子用不完。這是根據演算法算出來的。每年只拿出「每年投資收益」中50%至60%作為日常支出，每年總能剩下本金和一部分的投資回報，年復一年，就能財富自由。

「何時放下我們的野心」講的是英國神奇賽馬故事，牠得過無數大獎，在12歲年邁時仍參加眾所矚目大賽。但就在領先之際，騎師毅然放棄比賽。騎師事後稱，他感覺賽馬已力有未逮，再這麼跑下去有可能死亡。文章告訴讀者，不要相信自己的意志力，要面對客觀的現實。

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