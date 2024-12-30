跨年轉濕冷 看煙火選北、東側

年末，許多人揪跨年、看日出，中央氣象署預報員張竣堯表示，今天各地晴到多雲，周二跨年變天，跨年夜各地溫度感受上較涼，中部以北及宜花低溫約十四至十六度，若要欣賞煙火，建議前往北、東側的上風處，不建議在西南側，周三元旦各地都有零星降雨。

張竣堯說，周二起天氣有變，第一波東北季風開始增強，基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲；周三元旦，東北季風減弱，但南方雲系北移，周三、周四全台各地多雲，偶有零星短暫雨，全台降雨機率高，且雨勢主要集中在基隆北海岸、大台北、北部山區、中南部、東半部及恆春半島。

周五起第二波東北季風增強，且因有部分水氣通過，周五、周六基隆北海岸、大台北、東半部及恆春半島有局部短暫雨。

溫度部分，張竣堯表示，今天持續回溫，台南以北廿一至廿三度，周二溫度就一路下降，提醒民眾，跨年夜各地溫度感受上較涼，尤其中部以北及宜花低溫約十四至十六度，其他地區十六至十八度，外出需多加衣物。

周三仍偏涼，各地白天高溫約廿度，夜間、清晨低溫十六至十八度，早晚溫差大；周五受第二波東北季影響，溫度下降，各地低溫約十四至十八度；張竣堯說，目前這二波冷空氣的強度以東北季風等級為主，後續是否增強還需觀察。