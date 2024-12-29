台大不孕症權威C教授爆性騷 醫師公會全聯會決議：下月開會討論

近期多名醫師爆發性騷、性侵案，其中，台大醫院不孕症權威C教授性騷擾事件，醫師公會全聯會本月24日正式接獲台大醫院回函指出，經院內性平會調查，C教授確實涉及性騷擾。為此，全聯會將在明年一月九日將召開醫學倫理暨紀律委員會討論相關案件。

醫師公會全聯會理事長周慶明說，台大醫院C教授性騷事件爆發後，一直想要了解調查情形，日前也發函至台大醫院期盼說明案件，直到24日正式接獲回函指出，調查已於6月完成，C教授確實涉及性騷擾。為此，全聯會緊急召開會議進行討論，也會再次發函至台大醫院盼提供詳細調查報告。

周慶明說，全聯會設有醫學倫理暨紀律委員會，但相關規範為醫師對病人不可違反醫學倫理暨紀律，未有醫師間的性騷擾規範，明年召開委員會即研議醫師倫理規範，並納入醫師間的性騷擾規範。

周慶明說，C教授目前執業登記已從台北市轉至新北市，但因全聯會沒有懲處醫師的權力，請將台北市或新北市醫師公會隨時注意相關調查進度。同時全聯會也發表聲明，對於此事件深表遺憾，強烈表達對「性騷擾行為零容忍」立場，每一位受害者無論身處何種職業或社會地位，都應當受到平等尊重與保護，特別是呼籲醫療界的專業人士，必須共同維護安全、尊重與專業的工作環境。

全聯會將以最嚴謹的態度審慎面對，並籲請相關機構加強對性騷擾案件的通報處理與防範機制,及協助受害人為一切後續的處理，並呼籲各級醫療機構應加強性騷擾防治教育與訓練。