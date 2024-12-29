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車主注意…老舊車輛汰換電動車空污補助 延長至115年底

中央社／ 台北29日電
環境部延長老舊車輛汰舊換電動車空氣污染物減量補助期間，由原訂今年底截止，延至115年底。聯合報系資料照片
環境部延長老舊車輛汰舊換電動車空氣污染物減量補助期間，由原訂今年底截止，延至115年底。聯合報系資料照片

環境部延長老舊車輛汰舊換電動車空氣污染物減量補助期間，由原訂今年底截止，延至115年底；另新增跨車種汰換，如機車車主汰換電動汽車也可申請，補助金額以汰換車種計算。

環境部27日修正發布「老舊車輛汰舊換新空氣污染物減量補助辦法」，自發布日施行，規範各車種（包括機車、小客貨車及大客貨車）汰舊換電動或低污染車輛後，將其減量效益歸屬給環境部，可獲得補助資格。

根據這項辦法，原訂補助期限至今年12月31日止，經修正後，延長期限至民國115年12月31日。

另外，在汰舊換新部分，原本的樣態是機車汰換機車、小客車換小客車給予補助，考量車主可能有以小換大、或以大換小的需求，修正後將可以跨車種汰換，也就是淘汰舊機車換電動汽車、柴油小客貨車汰換為電動大客貨車等。

補助金額則視原本淘汰的車種而定，也就是若依老舊機車換電動汽車，補助金額為新台幣1000元；柴油小客貨車汰換為電動機車為2000元；若是柴油大客貨車汰換為電動小客貨車，則可申請3萬元。

其中，跨車種汰換以「電動車為限」，也就是舊機車若換成「油電混合汽車」就無法申請補助；若是同車種，如老舊汽車換成油電混合汽車，只能領半額補助。

環境部 車主 電動機車 電動汽車

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