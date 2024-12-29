快訊

南韓空難2名倖存者傷勢曝光...均無生命危險 1人疑失去事故當下記憶

「橘子」遭控地下黨主席 柯文哲否認：她只是個愛玩的孩子

取名靈感？柯文哲手機化名「羅廷暐」聯繫律師 立委羅廷瑋說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

看煙火靠運氣！跨年夜東北季風增強轉濕冷 元旦升旗降雨情況曝

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
周二跨年變天，迎風面有局部短暫雨，周三元旦、周四受南方雲系影響，各地都有零星降雨；周二起轉濕冷低溫14度。聯合報系資料照
周二跨年變天，迎風面有局部短暫雨，周三元旦、周四受南方雲系影響，各地都有零星降雨；周二起轉濕冷低溫14度。聯合報系資料照

未來一周2波東北季風接力而來，中央氣象署預報員張竣堯表示，明天各地晴到多雲，周二跨年變天，第一波東北季風增強，迎風面有局部短暫雨，周三元旦、周四受南方雲系影響，各地都有零星降雨，周五第二波東北季風增強，並持續影響到周末。

張竣堯說，周二跨年當天東北季風增強，迎風面的基隆北海岸、大台北圈、東半部、恆春半島等有局部短暫雨，其他地區為多雲。由於跨年夜以迎風面降雨為主，東半部、恆春半島雲系偏多，加上環境風場吹東北風到東風，「若要欣賞煙火，建議前往北、東側的上風處」，不建議在西南側，雲量會稍偏多。

隔天周三元旦東北季風雖減弱，但受到南方雲系北移影響，基隆北海岸、大台北、北部山區、中南部、東半部及恆春半島有較大雨勢，且全台降雨機率高。

針對未來1周天氣，張竣堯指出，今晚至明清晨因輻射冷卻效應明顯，中部以北、宜蘭低溫11至13度，其他地區14至16度，近山區或局部空曠地區可能出現10度以下低溫。

明（30日）各地晴到多雲，周二（31日）開始天氣有變化，第一波東北季風開始增強，迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。

周三（1月1日）元旦，東北季風減弱，但受南方雲系北移影響，周三、周四（1月1、2日）全台各地多雲，偶有零星短暫雨，雨勢主要集中在基隆北海岸、大台北、北部山區、中南部、東半部及恆春半島，且全台降雨機率高。

周五（1月3日）再受到第二波東北季風增強的影響，且因有部分水氣通過，因此周五、周六（1月3、4日）基隆北海岸、大台北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部及中部以北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

溫度部分，張竣堯表示，明天白天持續回溫，台南以北21至23度，相對今天來的溫暖；周二溫度急速下降，北部及宜蘭白天高溫略降至18度，中南部則有23至25度的高溫，提醒民眾，跨年夜各地溫度感受上較涼，尤其部以北及宜花低溫約14至16度，其他地區16至18度，外出需多加衣物。

周三持續偏涼，各地白天高溫約20度，夜間、清晨低溫16至18度，早晚溫差大；周五受第二波東北季影響，溫度下降，各地低溫約14至18度；張竣堯說，目前這2波冷空氣的強度以東北季風等級為主，後續是否增強還需觀察。

低溫 恆春 東北季風 跨年

延伸閱讀

妹力無敵！奧運金牌驚喜現身張惠妹演唱會 梁詠琪跨年拚了

象山腳架大軍再現！跨年倒數占位拍101煙火 北市明巡查

把握這兩天好天氣 吳聖宇：陰雨迎接2025年

香港維港煙火無人機匯演 丁財兩旺 旅客讚嘆

相關新聞

看煙火靠運氣！跨年夜東北季風增強轉濕冷 元旦升旗降雨情況曝

未來一周2波東北季風接力而來，中央氣象署預報員張竣堯表示，明天各地晴到多雲，周二跨年變天，第一波東北季風增強，迎風面有局...

久臥床恐不動症候群 醫推按6穴位、練習「噘嘴式呼吸」減緩風險

寒冷冬天，適當活動可改善疾病與不適，但對年老、受傷或疾病限制活動能力的臥床者，是可遇不可求的事。台北市立聯合醫院仁愛院區...

全台冷吱吱…9縣市30日防10度低溫 元旦水氣增難見曙光

氣象署表示，今晚至明晨受輻射冷卻影響，桃竹苗等9縣市防攝氏10度以下低溫；31日深夜起南方雲系北移，明年1月1日、2日受...

龍年效應不再！2024生育率反減少 生殖醫學專家：恐失守13萬人

2024年接近尾聲，但生育率不是太樂觀，台灣生殖醫學會理事胡玉銘表示，龍年效應不再，今年更創下史上龍年新低，截至今年11...

天冷發抖僵硬…民眾憂患「帕金森氏症」 醫：3情況速就醫檢查

一連多天低溫，冷得民眾出門在外不禁直打哆嗦，此時有的長者即使衣服穿得暖和，仍會持續顫抖並肌肉僵硬，讓家屬擔憂是否為帕金森...

取代白飯？專家提「花椰菜米3隱憂」：可能導致注意力不集中

健康飲食風氣盛行，花椰菜米近年更成為不少減脂人的最愛！而花椰菜米做為減肥界的新寵兒，難道沒有缺點嗎？營養學專家洪泰雄老師提醒，花椰菜米的熱量低，特別受到減重人士和低碳水化合物飲食者的喜愛，不過並不能完全取代白米飯！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。