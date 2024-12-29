看煙火靠運氣！跨年夜東北季風增強轉濕冷 元旦升旗降雨情況曝

未來一周2波東北季風接力而來，中央氣象署預報員張竣堯表示，明天各地晴到多雲，周二跨年變天，第一波東北季風增強，迎風面有局部短暫雨，周三元旦、周四受南方雲系影響，各地都有零星降雨，周五第二波東北季風增強，並持續影響到周末。

張竣堯說，周二跨年當天東北季風增強，迎風面的基隆北海岸、大台北圈、東半部、恆春半島等有局部短暫雨，其他地區為多雲。由於跨年夜以迎風面降雨為主，東半部、恆春半島雲系偏多，加上環境風場吹東北風到東風，「若要欣賞煙火，建議前往北、東側的上風處」，不建議在西南側，雲量會稍偏多。

隔天周三元旦東北季風雖減弱，但受到南方雲系北移影響，基隆北海岸、大台北、北部山區、中南部、東半部及恆春半島有較大雨勢，且全台降雨機率高。

針對未來1周天氣，張竣堯指出，今晚至明清晨因輻射冷卻效應明顯，中部以北、宜蘭低溫11至13度，其他地區14至16度，近山區或局部空曠地區可能出現10度以下低溫。

明（30日）各地晴到多雲，周二（31日）開始天氣有變化，第一波東北季風開始增強，迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。

周三（1月1日）元旦，東北季風減弱，但受南方雲系北移影響，周三、周四（1月1、2日）全台各地多雲，偶有零星短暫雨，雨勢主要集中在基隆北海岸、大台北、北部山區、中南部、東半部及恆春半島，且全台降雨機率高。

周五（1月3日）再受到第二波東北季風增強的影響，且因有部分水氣通過，因此周五、周六（1月3、4日）基隆北海岸、大台北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部及中部以北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

溫度部分，張竣堯表示，明天白天持續回溫，台南以北21至23度，相對今天來的溫暖；周二溫度急速下降，北部及宜蘭白天高溫略降至18度，中南部則有23至25度的高溫，提醒民眾，跨年夜各地溫度感受上較涼，尤其部以北及宜花低溫約14至16度，其他地區16至18度，外出需多加衣物。

周三持續偏涼，各地白天高溫約20度，夜間、清晨低溫16至18度，早晚溫差大；周五受第二波東北季影響，溫度下降，各地低溫約14至18度；張竣堯說，目前這2波冷空氣的強度以東北季風等級為主，後續是否增強還需觀察。