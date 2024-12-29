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全台冷吱吱…9縣市30日防10度低溫 元旦水氣增難見曙光

中央社／ 台北29日電
氣象署表示，今晚至明晨受輻射冷卻影響，桃竹苗等9縣市防攝氏10度以下低溫。本報資料照片
氣象署表示，今晚至明晨受輻射冷卻影響，桃竹苗等9縣市防攝氏10度以下低溫。本報資料照片

氣象署表示，今晚至明晨受輻射冷卻影響，桃竹苗等9縣市防攝氏10度以下低溫；31日深夜起南方雲系北移，明年1月1日、2日受影響，各地想看到元旦第一道曙光的機會不高。

中央氣象署今天發布低溫特報，輻射冷卻影響，各地氣溫偏低，今晚至明晨局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生機會。

低溫黃燈地區為桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣，以及宜蘭縣、花蓮縣、金門縣。

氣象署預報員張竣堯告訴中央社記者，未來一週主要受到2波東北季風影響，明天白天回溫，31日第1波東北季增強、明年元旦減弱；第2波明年1月3日增強，持續影響至1月4日、5日。

氣溫方面，張竣堯表示，今晚至明晨中部以北、宜蘭地區平地低溫約11至13度，南部約14至16度；明天白天氣溫回升，台南以北、宜花地區高溫約21至23度，高屏23至25度，要留意日夜溫差。

張竣堯指出，31日跨年當天，白天北台灣高溫降至18度左右，其他地區仍有20度以上，晚間感受稍涼，中部以北、宜花14至16度，南部15至17度；明年1月1日、2日各地低溫約16至18度，高溫約20度左右。

張竣堯表示，明年1月3日至5日東北季風再增強、影響，各地低溫約14至18度，北台灣高溫約16至18度，中南部仍有機會達20度以上。

降雨方面，張竣堯說，明天各地都是晴到多雲，31日東北季風稍增強，水氣不多，主要在東半部、恆春半島有短暫雨；然而31日深夜有南方水氣移入，明年1月1日太陽升起期間中高層水氣偏多，各地、包含山區想要見到第一道曙光的機會不高。

張竣堯表示，明年1月1日、2日南方雲系北移影響，各地雲量偏多，雨勢較明顯的地方為基隆北海岸、大台北、東半部地區、恆春半島及西半部山區有局部短暫雨；1月3日起東北季風再增強，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，南部地區及中部以北山區有零星短暫雨。

東北季風 氣溫 氣象署

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