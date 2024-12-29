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北美館2025年續國際藝術熱潮 倪蔣懷展也登場

中央社／ 台北29日電
2024年邁入尾聲，北美館統計，今年參觀人次約突破60萬。圖／北美館提供
2024年邁入尾聲，北美館統計，今年參觀人次約突破60萬。圖／北美館提供

2024年邁入尾聲，北美館統計，今年參觀人次約突破60萬。延續今年國際藝術家大展熱潮，2025年將推出德國藝術家德曼、冰島裔丹麥籍藝術家埃利亞松個展，另還有倪蔣懷紀念展。

台北市立美術館館長王俊傑向媒體分享，北美館去年歡慶40年，突破60萬參觀人次，今年維持水準，可見觀眾在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後穩定回流。而在硬體建設上，北美館新典藏庫房甫完工，預計明年啟用，相較原有庫房有將近5倍大，擴建工程持續進行中，盼2028年如期與大眾會面。

北美館今年推出南非藝術家威廉．肯特里奇（William Kentridge）個展，獲國際藝術媒體ArtAsiaPacific選為年度展覽之一，國內也獲「藝術家」雜誌、Shopping Design雜誌評選為年度好展。王俊傑表示，最初館方對於觀眾是否熟悉這名藝術家有些緊張，擔心觀眾不來看展，結果反應出奇的好。

王俊傑表示，觀眾藉由展覽可以知道、認識世上的重要藝術家，今年北美館也將推動3檔國際藝術展覽，包含1月的德國藝術家托瑪斯．德曼（Thomas Demand）展、6月的冰島裔丹麥籍藝術家奧拉弗．埃利亞松（Olafur Eliasson）還有11月的第14屆台北雙年展。

德曼1964年生於慕尼黑，以其大尺幅攝影聞名，創作題材多取自知名歷史或社會事件的報導照片或影片，個展「托馬斯．德曼：歷史的結舌」預計集結約70件作品，呈現德曼如何處理攝影影像與真實世界之間互為表裡的對位關係。

埃利亞松則擅於在空間中創造群體的共感體驗，「奧拉弗．埃利亞松：你的好奇旅程」展中將呈現他過去30年的藝術實踐，涵蓋裝置、繪畫、雕塑、攝影、錄像等多種形態。

典藏研究上，北美館也預計於6月推出台灣第一代水彩畫家倪蔣懷（1894-1943）紀念展，將以倪蔣懷家族近年捐贈的大量重要作品和文獻資料為基礎，更包含展出多件未曾公開展出的作品。

美術館 藝術家 觀眾

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