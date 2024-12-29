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龍年效應不再！2024生育率反減少 生殖醫學專家：恐失守13萬人

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
2024年接近尾聲，但生育率不是太樂觀，台灣生殖醫學會理事胡玉銘表示，龍年效應不再，今年更創下史上龍年新低。懷孕示意圖，與本案無關。示意圖／ingimage
2024年接近尾聲，但生育率不是太樂觀，台灣生殖醫學會理事胡玉銘表示，龍年效應不再，今年更創下史上龍年新低。懷孕示意圖，與本案無關。示意圖／ingimage

2024年接近尾聲，但生育率不是太樂觀，台灣生殖醫學會理事胡玉銘表示，龍年效應不再，今年更創下史上龍年新低，截至今年11月所累積的新生兒僅12萬2360人，可能龍寶寶會比去年的兔寶寶還少，甚至失守13萬人。

胡玉銘說，龍年的生育率不但沒增加，反而還比去年少，年輕人逐漸喪失生育意願，這不僅是國安危機，國家各行政系統都面臨倒閉。他以新加坡為例，少子化加上高齡化，引發世界首富馬斯克在個人社群發文，「新加坡正在走向滅亡」，這情況也將發生在其他國家。

胡玉銘指出，國人晚婚晚育現象日益普遍，這2年來，凍卵的人數增加，從10%提高到逾20%，不少女性為自己保留一線「生」機。不過，女性過了35歲以後，卵子數目快速下降，卵子品質跟著下滑，胚胎染色體異常率也會呈指數型上升。且高齡懷孕生產有高風險，他建議，45歲前完成生育。

「年齡」是生育最大的關鍵，胡玉銘強調，35歲前涷卵受孕率可超過4至5成；到了40歲，只剩2成5左右。雖然只差了5歲，但取卵的數量、品質卻差很大，跟「AMH」也有關係，指的是卵子庫存量的參考值，AMH指數愈高，其卵巢的卵子庫存量愈多。

一般來說，正常年輕女性AMH指數為2至5之間，40歲以後，AMH會大幅下降至1以下。胡玉銘表示，AMH是醫師了解個案身體狀況的生物指標，並非治療評估的唯一標準。他分享，有20多歲的女性抽血檢查，發現數值不到2，考慮及早凍卵保存，成功冷凍12顆卵子，保存了生育能力。

胡玉銘分享「樂孕要點」，並把握35歲的生育分水嶺，30至35歲之間進行凍卵比較理想，可以提高人工生殖的成功率。

1.依身體年齡與檢查數值，由醫師評估取卵數，並非愈多愈好。

2.凍卵技術純熟，不會讓更年期提早報到，以及造成卵巢早衰、取卵手術損傷卵巢。

3.透過健檢了解身體狀況，或是抽血評估AMH數值，為生育計畫做準備。

台灣生殖醫學會理事胡玉銘表示，國人晚婚晚育現象日益普遍，這2年來，凍卵的人數增加了2倍之多。圖／本報資料照片
台灣生殖醫學會理事胡玉銘表示，國人晚婚晚育現象日益普遍，這2年來，凍卵的人數增加了2倍之多。圖／本報資料照片

凍卵 生育 龍年

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