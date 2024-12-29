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天冷發抖僵硬…民眾憂患「帕金森氏症」 醫：3情況速就醫檢查

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
一連多天低溫，冷得不少長者持續顫抖並肌肉僵硬，讓家屬擔憂是否為帕金森氏症的早期症狀。示意圖。聯合報系資料照
一連多天低溫，冷得不少長者持續顫抖並肌肉僵硬，讓家屬擔憂是否為帕金森氏症的早期症狀。示意圖。聯合報系資料照

一連多天低溫，冷得民眾出門在外不禁直打哆嗦，此時有的長者即使衣服穿得暖和，仍會持續顫抖並肌肉僵硬，讓家屬擔憂是否為帕金森氏症的早期症狀。台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀分析，帕金森氏症的抖動與僵硬，與冷天氣時抖動及退化性關節炎僵硬的差異，其中帕金森氏症雖然無法完全治癒，但可透過早期診斷後控制症狀，提升生活品質。

一、帕金森氏症的抖動

1.靜止性抖動：手部或腳部在放鬆或靜止時，會出現有節奏的「搓丸樣」抖動，尤其是拇指和食指，活動後反而減輕。

2.單側為主：多從單側肢體開始，隨著病情發展可能影響到雙側肢體。

3.不受天氣影響：是腦內多巴胺缺乏導致，和冷天氣、肌肉疲勞無關。

二、帕金森氏症的僵硬

1.鉛管樣僵硬：被動移動肢體時，會感到阻力均勻像彎曲鉛管，伴隨「齒輪感」，就像機械卡住一樣。

2.全身性影響：僵硬不僅影響關節，還包括軀幹，甚至會影響日常姿勢和動作協調。

3.全天持續：不會像退化性關節炎「動一動就好」，通常僵硬一整天。

三、冷天氣抖動

1.快速、不自主的肌肉收縮，目的是幫助身體產熱。

2.抖動是全身性，如牙齒打顫、手腳微抖。

3.隨著保暖或環境升溫，症狀會明顯緩解。

四、退化性關節炎僵硬

1.多見於早晨起床時，關節僵硬尤其明顯，但通常不超過30分鐘。

2.僵硬只限於受累的關節，如膝蓋、手指，而不是全身性。

3.隨著活動或適度運動後，僵硬感會逐漸緩解。

林舜穀提醒，帕金森氏症是典型的腦部退化性疾病，好發時期不限於特定季節，但多數病患是在65歲以上發病，近幾年也開始有少量65歲以下的案例，在臨床上主要是以藥物控制為主，或透過手術在腦部植入電極刺激改善病灶，再視情況適時復建活動身體。

林舜穀說，冬季經常出現與帕金森氏症早期症狀類似的僵硬與顫抖，容易使人混淆，而當長者出現持續性的靜止抖動、全身性僵硬與遲緩、無法緩解的症狀時請盡速就醫，遵照醫囑及時服藥與治療，帕金森氏症雖然無法完全治癒，但早期診斷後及時介入改善，仍可有效控制症狀，提升生活品質。

如果出現以下情況，盡速就醫：

1.持續性的靜止抖動：特別是一側肢體經常抖動，甚至影響日常生活。

2.全身性僵硬與遲緩：不僅是關節，還有動作、表情變得遲緩或僵硬異常。

3.無法緩解的症狀：不論天氣變化或活動後，症狀仍持續存在。

低溫 帕金森氏症 醫師 關節炎

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