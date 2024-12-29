取代白飯？專家提「花椰菜米3隱憂」：可能導致注意力不集中

健康飲食風氣盛行，花椰菜米近年更成為不少減脂人的最愛！而花椰菜米做為減肥界的新寵兒，難道沒有缺點嗎？營養學專家洪泰雄老師提醒，花椰菜米的熱量低，特別受到減重人士和低碳水化合物飲食者的喜愛，不過並不能完全取代白米飯！

洪泰雄老師在臉書粉絲專頁發文，將白米飯與花椰菜米做比較，表示花椰菜米每份約20大卡，富含膳食纖維、維生素C與抗氧化物質，而且碳水化合物含量非常低；白米飯則是每份約200大卡，主要提供碳水化合物，是身體快速補充能量的來源。花椰菜米的低熱量特性非常適合想減脂或控制血糖的人，特別是在代謝症候群或糖尿病的飲食中。然而，雖然是「米」，但花椰菜米缺乏穀物類提供的複合碳水化合物與飽足感，因此完全取代主食會導致能量不足，特別是對於需要大量體力活動的人。

另外，花椰菜米經過適當烹調能夠模仿白飯的口感，然而因為纖維含量高，飽足感較短暫，同時花椰菜米的蛋白質含量偏低，因此洪泰雄建議可以搭配蛋白質，例如：雞肉、蛋、豆腐與健康脂肪，像是橄欖油等等一起食用，以補充營養並延長飽足感。

因此，洪泰雄提醒，如果是有代謝需求或平衡飲食，完全排除碳水化合物，可能會導致疲憊或注意力不集中。建議適當保留少量全穀類，例如糙米、燕麥或根莖類如地瓜等等，有助於均衡飲食。假設今天目標是減重或是控制血糖，花椰菜米是一個很好的選擇，因為它熱量低且幾乎不會影響血糖。

總而言之，花椰菜米可以部分取代碳水化合物，尤其是在減重或低碳水化合物飲食計畫中，不過為了維持營養均衡，洪泰雄強調仍應搭配其他食物，避免完全排除主食，如果剛好是喜歡花椰菜米的人，可以將其視為一種創新的烹飪選項，靈活應用在日常飲食中。