入夜仍低溫 彰化消防一天急病救護53件「3起命危」
今天白天大陸冷氣團減弱，氣溫回升，但日夜溫差仍大，彰化縣消防局統計，昨天8時到今天上午8 時的一天內，共有3人是非創傷性OHCA（到院無呼吸心跳），呼籲入夜後低溫，民眾應更注意保暖，彰基醫學中心也發現，近期心血管疾病就診人數較上月增加四成。
彰化消防局統計28日8時到29日8 時，彰化縣急病救護共有53件，其中包括花壇鄉86歲男子 、彰化市62歲男子、北斗鎮80歲男子都是到院前無呼吸心跳，不過消防局也強調，3件OHCA，並非一定是因天冷造成，原因仍須由醫師判定。
根據中央氣象署資料，今晚入夜後到明晨氣溫仍在11到15度間，民眾仍要注意保暖，彰基急診暨重症醫學部也發現，近期心血管疾病就診人數較上月增加四成。
彰基心臟血管內科醫師王聖云表示，在寒冷的天氣要注意心血管收縮造成的胸悶、冒冷汗、左肩麻痛、呼吸喘等，若有這些症狀應盡速就醫，很多病人常常輕忽自身胸悶的症狀，會覺得休息一下就好，甚至以為自己只是感冒，若是有三高病史、家族史、或是曾經有做過心導管置放支架的病人都應該提高警覺。
彰基急診暨重症醫學部主任李宗翰醫師說，氣溫下降時，民眾應保持身體溫暖，採洋蔥式穿搭以調節體溫，避免長時間暴露於低溫環境；避免過量飲酒，因為酒精會使血管舒張，增加失溫和低體溫的風險；泡湯或泡澡時需注意溫差可能導致血管劇烈收縮，增大心血管負擔，產生熱休克等危險狀況。
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