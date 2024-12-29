健保推醫院個別總額 專家： 6項疾病配套避免醫療人球

健保試辦分區總額制，保障醫院基本額、成長分階給付，健保署提出分娩、1歲以下幼童疾病、癌症治療等6項疾病，在醫院個別總額外，做越多會補越多，避免醫療人球事件發生。

衛生福利部中央健康保險署長石崇良昨天提到，將推動醫院總額分區共管試辦計畫，因各醫院管理狀況不同，推動門診減量，不能齊頭式要求各醫院都要減2%，自明年起執行醫院總額分區共管試辦計畫，盼藉固定各醫院額度，促進醫院自我管理，避免重複或不必要檢查，達到門診減量效果。

健保總額是匡列預算金額，醫療服務給付事後論點數計算，一旦服務爆量，點值就會稀釋，未來大醫院避免點值滑落，門診將減少，民眾掛號變難，更擔心出現醫療人球。亞東醫院院長邱冠明今天告訴中央社記者，南區已經實施過一段時間，配套措施多，「我覺得人球不太容易發生。」

台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，任何健保制度一定都有利弊，沒有一個制度是完美無缺的。當醫院獲益都固定，部分疾病可能被推諉是健保推醫院個別總額缺點之一，目前健保署提出起碼6項疾病，在醫院個別總額外，做越多會補越多，避免醫療人球事件發生。

健保署暫時列出的6項醫院個別總額外的疾病，包含分娩、ICU重症個案、急性心肌梗塞、急性腦中風、1歲以下幼童疾病、癌症治療。洪子仁表示，利用醫院個別總額之外的預算，保障這些疾病別項目的給付金額，做再多都一定補到滿，醫院就沒有藉口，不去接這些病人。

邱冠明說，掛號方便與隨便不見得有明顯界限，當掛號無上限就沒辦法控制成本，這就是「兩難」，必須要有一定的取捨，相信新制上路有機會調控醫院醫療量成長，這只是總額概念，不是特別限制門診數，再加上基層診所非常爭氣，服務量能也很大，絕對樂見健保推醫院個別總額。

邱冠明提到，若未受財劃法等因素影響，明年健保相關財務預算剛好大幅度增加，再加上政府保障點值決心，創造了相當強烈的執行誘因，現在真的是非常難得推動試辦的好時機。台灣雖然很小，但各個地區民眾的醫療行為與習慣都不一樣，必須要同步與病人、家屬充分溝通。

洪子仁認為，除了上述6項疾病別以外，應該被放進來的疾病還可以再討論，如精神科個案等，希望這些患者就醫權利可以獲得保障，只要配套做得好，就不會出現醫療人球事件，又能夠拿到醫院個別總額產生的好處，基本上，醫界也是支持這樣的方向。