快訊

南韓致命空難！「波音737-800」客機墜毀 波音發聲了：正與濟州航空聯絡

分析再押可能性「不高」...柯文哲重開羈押庭 綠議員憂串供之虞

三重洗車行開幕 警方取締門口違停…赫見員工竟是通緝犯「當場帶走」

健保推醫院個別總額 專家： 6項疾病配套避免醫療人球

中央社／ 台北29日電
衛生福利部中央健康保險署表示，114年起將執行醫院總額分區共管試辦計畫，目前健保署提出6項疾病，在醫院個別總額外，做越多會補越多，避免醫療人球事件發生。圖／中央社
衛生福利部中央健康保險署表示，114年起將執行醫院總額分區共管試辦計畫，目前健保署提出6項疾病，在醫院個別總額外，做越多會補越多，避免醫療人球事件發生。圖／中央社

健保試辦分區總額制，保障醫院基本額、成長分階給付，健保署提出分娩、1歲以下幼童疾病、癌症治療等6項疾病，在醫院個別總額外，做越多會補越多，避免醫療人球事件發生。

衛生福利部中央健康保險署長石崇良昨天提到，將推動醫院總額分區共管試辦計畫，因各醫院管理狀況不同，推動門診減量，不能齊頭式要求各醫院都要減2%，自明年起執行醫院總額分區共管試辦計畫，盼藉固定各醫院額度，促進醫院自我管理，避免重複或不必要檢查，達到門診減量效果。

健保總額是匡列預算金額，醫療服務給付事後論點數計算，一旦服務爆量，點值就會稀釋，未來大醫院避免點值滑落，門診將減少，民眾掛號變難，更擔心出現醫療人球。亞東醫院院長邱冠明今天告訴中央社記者，南區已經實施過一段時間，配套措施多，「我覺得人球不太容易發生。」

台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，任何健保制度一定都有利弊，沒有一個制度是完美無缺的。當醫院獲益都固定，部分疾病可能被推諉是健保推醫院個別總額缺點之一，目前健保署提出起碼6項疾病，在醫院個別總額外，做越多會補越多，避免醫療人球事件發生。

健保署暫時列出的6項醫院個別總額外的疾病，包含分娩、ICU重症個案、急性心肌梗塞、急性腦中風、1歲以下幼童疾病、癌症治療。洪子仁表示，利用醫院個別總額之外的預算，保障這些疾病別項目的給付金額，做再多都一定補到滿，醫院就沒有藉口，不去接這些病人。

邱冠明說，掛號方便與隨便不見得有明顯界限，當掛號無上限就沒辦法控制成本，這就是「兩難」，必須要有一定的取捨，相信新制上路有機會調控醫院醫療量成長，這只是總額概念，不是特別限制門診數，再加上基層診所非常爭氣，服務量能也很大，絕對樂見健保推醫院個別總額。

邱冠明提到，若未受財劃法等因素影響，明年健保相關財務預算剛好大幅度增加，再加上政府保障點值決心，創造了相當強烈的執行誘因，現在真的是非常難得推動試辦的好時機。台灣雖然很小，但各個地區民眾的醫療行為與習慣都不一樣，必須要同步與病人、家屬充分溝通。

洪子仁認為，除了上述6項疾病別以外，應該被放進來的疾病還可以再討論，如精神科個案等，希望這些患者就醫權利可以獲得保障，只要配套做得好，就不會出現醫療人球事件，又能夠拿到醫院個別總額產生的好處，基本上，醫界也是支持這樣的方向。

健保署 洪子仁 癌症治療 石崇良

延伸閱讀

健保推醫院個別總額上限 民團呼籲避免讓重症遭排擠

健保試辦分區總額制 保醫院基本額、成長分階給付

65歲長者免健保2天後院會闖關 醫界憂「損害健保永續」

減少吸菸率、健全健保財務 調高菸捐可達雙贏

相關新聞

把握這兩天好天氣 吳聖宇：陰雨迎接2025年

這波冷氣團屬於乾冷型，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專指出，把握這兩天好天氣，跨年夜起降雨增...

不是越薄越好！醫曝買保險套「闊度」是關鍵 測量步驟報你知

年末將近，不少情侶都會來場浪漫的約會，順便體驗「肌膚之親」，但在開始親熱之前，務必先選購正確的保險套尺寸。泌尿科醫師施冠偉指出，許多人在挑選保險套時，喜歡追求越薄越好，然而外盒上的「闊度」才是首要注意的事項。

取代白飯？專家提「花椰菜米3隱憂」：可能導致注意力不集中

健康飲食風氣盛行，花椰菜米近年更成為不少減脂人的最愛！而花椰菜米做為減肥界的新寵兒，難道沒有缺點嗎？營養學專家洪泰雄老師提醒，花椰菜米的熱量低，特別受到減重人士和低碳水化合物飲食者的喜愛，不過並不能完全取代白米飯！

看似健康實則是高風險族群 醫師揭「5類人」猝死機率高

隨著寒流來襲，氣溫驟降使猝死機率大幅增加，除了常見的三高、慢性病患者、菸酒成癮者、老年人風險較高外，許多外表看似健康的人，其實才是非典型的高危險族群，往往因為生活習慣、忽視健康細節而面臨猝死風險。

非自然老化？缺乏口腔照護恐藏「3危機」 全台50萬高齡者當心牙周病

一名72歲的阿嬤，2年前開始有牙齒鬆動的問題，以為是自然老化現象，全口多數牙齒也有因搖晃脫落的情況，影響進食及營養攝取。...

入夜仍低溫 彰化消防一天急病救護53件「3起命危」

今天白天大陸冷氣團減弱，氣溫回升，但日夜溫差仍大，彰化縣消防局統計，昨天8時到今天上午8 時的一天內，共有3人是非創傷性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。