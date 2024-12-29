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將邁入第22屆！2025元旦健走鼓勵親身體驗 祭史上最多獎金

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
2025年元旦健走是舉辦22年以來獎金最多的一次，要報名者從速。圖為「2024元旦健走」活動。圖／中央社
2025年元旦健走是舉辦22年以來獎金最多的一次，要報名者從速。圖為「2024元旦健走」活動。圖／中央社

參加元旦健走可以拿風衣、抽10萬元大獎，今年獎金史上最多！ 由「飛躍羚羊」紀政等人發起的「元旦健走」，即將在2025年邁入第22屆，今年若是從2013年到2024年都有參加者，可抽12萬元紅包，連2年參加者可抽2萬元紅包。活動一開始會有開南大學競技啦啦隊精彩表演，為活動拉開序幕。

報名可獲紀念風衣

「飛躍羚羊」紀政希望藉此活動，鼓勵民眾親身體驗「元旦萬步走」，為嶄新的一年帶來好采頭，並祝福大家用健康走好快樂的心情，讓自己及家人整年平安快樂，從元旦健走開始養成日行萬步的習慣，將是我們邁向更健康、更環保的契機。健走前還可以跳「新年健康操」。

本次活動報名者除可獲得市價2280元的「元旦健走紀念風衣」外，還可參加幸運摸彩活動，獎項分別有頭獎2名（每名紅包現金十萬元）、二獎10名（每名紅包現金1萬1千元）以及其他合計價值約30多萬元的豐富獎項。

今年獎金史上最多

2025年元旦還將特別抽出超級大獎，民眾如自2013年起至2024年連續12年報名參加元旦健走活動，將有機會抽到現金十二萬元大獎；另外，2023年及2024年連續兩年報名者，也有機會抽到二萬元現金獎。2025年元旦健走將是舉辦22年以來現金獎項最多的一次。

活動將於2025年1月1日（三）上午8點半至12點，於花博公園圓山廣場舉辦，10點半是民眾最期待的抽獎時間。現場會有前立法院長王金平、台北市副市長林奕華、國健署副署長賈淑麗、總統府國策顧問簡文仁、台灣醒報董事長邱文福等貴賓前往參加。

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健走 元旦 紅包

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