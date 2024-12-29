當心賣家「贈送」演唱會門票 北市文化局：恐已觸法

年末將近，不少情侶都會來場浪漫的約會，順便體驗「肌膚之親」，但在開始親熱之前，務必先選購正確的保險套尺寸。泌尿科醫師施冠偉指出，許多人在挑選保險套時，喜歡追求越薄越好，然而外盒上的「闊度」才是首要注意的事項。

2024-12-29 15:44