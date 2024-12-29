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當心賣家「贈送」演唱會門票 北市文化局：恐已觸法

聯合新聞網／ 綜合報導
文化局提醒，以任何非正常管道出售票券都有可能觸犯法律。示意圖／ingimage
文化局提醒，以任何非正常管道出售票券都有可能觸犯法律。示意圖／ingimage

隨著臺北大巨蛋的啟用，天王周杰倫、阿妹張惠妹接續在蛋中火熱開唱，民眾瘋狂搶票之餘，也增加了「黃牛」的收入。不過，臺北市文化局提醒，許多看似合理的售票行為，其實早已觸法，勸民眾在開心購買之餘，也要多加留意。

臺北市文化局日前在臉書粉專發文，指出3種常見的售票行為，其實早已觸犯《文化創意產業發展法》，嚴重者恐怕會被裁罰票面金額的10倍至50倍，提醒民眾為自己的行為負責。

1.以「增加跑腿費」之名，加價轉賣票券

2.原價售出門票，但買家「額外贈送」其他物品（如星巴克）

3.「定高價格」，票券雖沒售出該行為仍然觸法

根據《文化創意產業發展法》第10-1條，「將藝文表演票券以超過票面金額或定價販售者，按票券張數，由主管機關處票面金額或定價之十倍至五十倍罰鍰。」

文化局也補充，其他包含「賣家推出消費送一張演唱會門票」、「旅館把房間和門票一起包裝成專案加價出售」、「以競標某樣物品的方式，贈送得標者某演唱會門票」，甚至是「事前不知違法者」，都可能接受到法律裁罰，勸民眾切勿貪小便宜，得不償失。

文化局 演唱會 黃牛 黃牛票

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