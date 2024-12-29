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不是越薄越好！醫曝買保險套「闊度」是關鍵 測量步驟報你知

聯合新聞網／ 綜合報導
年末將近，不少情侶都會來場浪漫的約會，順便體驗「肌膚之親」，但在開始親熱之前，務必先選購正確的保險套尺寸。示意圖／Ingimage
年末將近，不少情侶都會來場浪漫的約會，順便體驗「肌膚之親」，但在開始親熱之前，務必先選購正確的保險套尺寸。示意圖／Ingimage

年末將近，不少情侶都會來場浪漫的約會，順便體驗「肌膚之親」，但在開始親熱之前，務必先選購正確的保險套尺寸。泌尿科醫師施冠偉指出，許多人在挑選保險套時，喜歡追求越薄越好，然而外盒上的「闊度」才是首要注意的事項。

施冠偉表示，男性購買保險套時，選對適合的尺寸，可以避免在使用過程中鬆脫或破裂，進而達到保護效果。施冠偉分析，保險套的尺寸是以「闊度（意即保險套圓周長的一半）」做計算，因此唯有先了解如何測量陰莖闊度，才能找到適合自己的尺寸。

至於陰莖闊度該怎麼測量？首先，準備保險套測量尺；接著，當陰莖勃起時，將保險套測量尺圍繞陰莖根部一圈；最後，輕輕拉緊測量尺，所測量到的數字即為陰莖的闊度。

施冠偉補充，倘若身邊沒有保險套測量尺，也可以使用皮尺測量，將皮尺繞陰莖一圈測量周長，所得的數字除以2就是闊度。

與此同時，不少人也會好奇「陰莖的長度該從哪裡開始測量」？施冠偉說明，只需將測量尺對齊勃起的陰莖根部，量到龜頭就是陰莖長度。

施冠偉提醒，假如不小心買錯保險套的尺寸，千萬不能「將就用一下」，尺寸太小不僅戴起來不舒服，也容易摩擦破洞；尺寸太大，則容易鬆脫，也可能會漏精或不小心掉在體內。另外也不建議戴兩層保險套，這樣反而更容易因摩擦破裂。

不少民眾好奇，行房過程中，萬一臨時需要用到潤滑液而身邊卻沒有準備，是否可以用凡士林或口水代替？施冠偉解釋，保險套是乳膠材質製成，若使用油性潤滑液像是凡士林、嬰兒油，很容易使保險套乳化破裂，建議準備水性潤滑液搭配使用。而人體口腔中有許多細菌，使用口水代替潤滑液，可能會有細菌孳生的風險。

施冠偉提到，年末跨年活動、連續假期結束後，經常是性病門診的高峰期，呼籲大家除了正確選擇保險套尺寸和潤滑液，性行為時也要全程使用保險套，才能保護自己和性伴侶。

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