把握這兩天好天氣 吳聖宇：陰雨迎接2025年

這波冷氣團屬於乾冷型，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專指出，把握這兩天好天氣，跨年夜起降雨增，要在陰雨中迎接2025年。

吳聖宇指出，今台北出太陽，不過雲層開得太晚，清晨雲量還是多，加上底層風速還是太強，台北站低溫12.9度，雖是冬天以來新低，強烈大陸冷氣團並沒有達標。西半部在輻射冷卻作用下普遍出現低溫，苗栗公館只有6.8度，其他8-10度之間。今晚到明晨還有一次輻射冷卻低溫發生機會，預估可能出現10度以下低溫。

吳聖宇說，明天白天起溫度可望回升，北部、東北部高溫19-22度，中部及花東有機會22-24度，南部有25度或以上。天氣穩定，除迎風面雲量多，偶有零星飄雨機會，其他大部分地方晴到多雲。

後天(31日)跨年夜，吳聖宇說，東北季風下午起逐漸增強，跨年當晚東北季風天氣型態，中層又有水氣沿太平洋高壓邊緣北上，預估跨年夜當晚開始水氣增多，各地雲量越多，除受東北季風影響有降雨機會的大台北、東半部，其他地區受水氣漸增、雲層增厚影響，可能慢慢也會局部降雨，尤其是半夜過後，整體天氣型態逐漸不穩定。

吳聖宇指出，到了元旦(1日)白天水氣北上情況更明顯，各地預估都是多雲或陰有短暫陣雨，中北部、宜蘭、花蓮降雨比南台灣明顯，雨量不大，下雨機會高，很有機會在陰雨中迎接2025年的第一天。元旦日出可能看到機會不大，原本只有東北季風影響情況下，西半部有機會看到日出，現在來看可能各地看到日出機會都不高。

溫度方面，吳聖宇說，受東北季風增強影響，預估跨年夜到元旦清晨在中北部、東北部空曠地區低溫有機會降到12-14度，南部、花東空曠地區低溫也會降到14-16度，夜間稍有寒意。元旦白天加上降雨影響，中部、北部、東北部白天高溫也只有18-20度，南部、花東地區高溫21-23度。

吳聖宇指出，到了周四白天東北季風會稍減弱，不過周四晚間到周五又是下一波東北季風增強過程，至少持續到周六，周五、六這一波東北季風看來強度不弱，會不會又是一波大陸冷氣團值得觀察。南方水氣帶來普遍性降雨預期持續到周四，要等到周五、六才會恢復為典型正常的東北季風迎風面降雨型態，也就是說中南部天氣要好轉可能要等到周五、六才有機會。