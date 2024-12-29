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看似健康實則是高風險族群 醫師揭「5類人」猝死機率高

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師透露，許多外表看似健康的人，往往因為生活習慣、忽視健康細節而面臨猝死風險。示意圖／ingimage
醫師透露，許多外表看似健康的人，往往因為生活習慣、忽視健康細節而面臨猝死風險。示意圖／ingimage

隨著寒流來襲，氣溫驟降使猝死機率大幅增加，除了常見的三高、慢性病患者、菸酒成癮者、老年人風險較高外，許多外表看似健康的人，其實才是非典型的高危險族群，往往因為生活習慣、忽視健康細節而面臨猝死風險。

微創手術重症醫師黃軒在臉書粉專發文，表示除了典型的5大族群「年長者、三高者、菸酒成癮者、肥胖者」外，許多看似健康的人，其實也屬於「非典型高危險族群」，這些人往往因為生活習慣或忽視健康細節而面臨猝死風險。

1.暴飲暴食者

常見的暴飲暴食行為會導致血液集中於消化系統，心臟負擔突然增加，可能引發急性心肌梗塞

2.缺乏運動者

長期缺乏運動會導致心血管功能下降，身體對寒冷的適應能力減弱，增加猝死風險。

3.喜歡酒後或飯後泡澡、酒醉者

飯後或酒後泡澡會導致血液重新分配，心臟負擔加重，特別是在冬季高溫浴室與低溫環境的溫差下，容易引發心血管危機。

4.情緒起伏大者

壓力過大或情緒波動會影響交感神經系統，導致心律不整或血壓波動，增加猝死的可能性。

5.感冒久未癒者

感冒病毒可能侵入心肌，引發心肌炎或心律不整，若忽視保暖或未及時就醫，可能導致猝死。

黃醫師指出，許多人認為猝死只會發生在慢性病患者與老年人身上，但寒冷對心血管系統的影響是全方位的，即使是年輕、看似健康的人，也可能因為生活中的「不良習慣」或「忽視健康」細節而成為高危險族群。

至於該如何預防，他也建議大家可以多加注意保暖，特別是頭部以上；也要避免劇烈的溫差，避免突然暴露於冷空氣中；平時也該健康飲食、適量運動，若真感到胸悶、心悸等不適症狀，則該立即就醫檢查。

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保暖 心肌梗塞 慢性病 老年人

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