台灣好行接駁14年搭乘人次507萬 獲ESG交通永續傑出獎

綠色旅遊逐漸成為趨勢，交通部推動台灣好行迄今已滿14年，搭乘人次從原先不到100萬人次，截至今年11月已達507萬人次，日前參加「第一屆ESG交通永續獎」獲得傑出獎。交通部觀光署表示，未來將以創新與永續為目標，打造更環保、精緻化的旅運服務。

交通部觀光署與所屬東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處，分別以「台灣好行推動ESG政策及展望」及「壯圍濱海地區觀光發展」，報名參加財團法人台北市交通文教基金會與社團法人台灣全球商貿運籌發展協會共同舉辦的「第一屆ESG交通永續獎」，皆榮獲「傑出獎」殊榮。

觀光署指出，台灣好行（景點接駁）公車服務從2010年開始推出，迄今已滿14年，從初期20條倍增到84條，搭乘人次也從不到100萬，5倍成長到今年11月的507萬，路線遍布全台及離島，透過公私協力，已成為國內外自由行旅客旅遊搭乘大眾運輸服務的新標竿。

觀光署表示，台灣好行落實永續旅遊信念，成為台灣2050淨零排放政策中，「淨零綠生活」關鍵戰略項下，減碳作為的重要績效指標之一。本次得獎只是一個開始，台灣好行將繼續以創新與永續為目標，打造更環保、更精緻化的旅運服務。

東北角管理處表示，「壯圍濱海地區觀光發展」以「融入沙丘地景的壯圍旅遊園區」獲2024全球百大目的地故事獎，已連續9年獲選全球百大目的地，創造每年16至28萬旅客人次，於今年再度獲得綠色目的地金質獎認證，未來將逐步把園區發展為宜蘭觀光遊憩的核心區域。