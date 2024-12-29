冬季溫補當心中藥材「含鉀量高」 中醫師：避免飲湯汁

冬天一到，許多人會使用中藥材燉補品溫補身體，台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀今天提醒，包括葉子類中藥材和草類中藥材在內，還有大棗、黃耆、當歸、龍眼乾等中藥材都可能有較高鉀含量，因此慢性腎臟病患者須避免過量攝取影響健康。

林舜穀指出，一般成人建議每天鉀攝取量約4700毫克，若有慢性腎臟病第1至2期，每天約4000毫克，病情如已進展到第3至4期，則是每天約2000至4000毫克，此外血液透析患者，每天應限制在2000毫克以下。

林舜穀說，攝取過量的鉀將導致高血鉀症，若腎功能受損者，由於腎臟無法有效排除多餘的鉀離子，可能影響心臟的電解質平衡，電解質過高時引發心動過緩、心律不整，甚至心搏停止，或干擾神經傳導和肌肉收縮，可能導致無力、抽搐、麻木、刺痛感或癱瘓，伴隨噁心、嘔吐，症狀嚴重時出現呼吸困難或意識喪失，甚至進一步損害腎功能，形成惡性循環。

一、常見中藥材的鉀含量（每10克）

1.大棗（紅棗）：約60毫克

2.黃耆：約70毫克

3.當歸：約80毫克

4.龍眼乾：約120毫克

5.人參：約60毫克

二、鉀含量偏高的葉子類中藥材與草類中藥材（每10克）

1.益母草：約220毫克

2.蒲公英：約250毫克

3.茵陳蒿：約200毫克

三、進補建議

1.控制用量：慢性腎臟病患者使用葉子類中藥材和草類中藥材時須特別小心，應避免用量過多。

2.避免飲用湯汁：燉煮補品時，大量的鉀會溶解於湯中，建議僅食用固體食材。

3.選擇低鉀藥材：偏向使用枸杞、黨參等鉀含量較低的根莖類中藥材。

4.定期檢測鉀濃度：有腎臟病或其他慢性病患者，應定期檢查血鉀濃度，並與醫師或營養師溝通。

5.搭配飲食調整：進補時，應減少其他高鉀含量食物的攝取，如香蕉、橙子、馬鈴薯等。