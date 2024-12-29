冬季病毒齊發 流感併發重症不只肺炎更要注意心肌炎

依疾管署統計資料顯示，國內上周（12月17日至12月23日）共新增23例流感併發重症病例；自今年10月1日起，截至12月23日已經累計了350例。為提升疫苗接種人口涵蓋率，衛福部公布，明年1月1日起，公費流感疫苗擴大提供全國6個月以上尚未接種的民眾，至疫苗用罄為止。

國泰醫院心血管中心主治醫師黃晨祐表示，寒冷的天氣有助於流感病毒傳播，流感將進入高峰期。比起一般感冒，流感的發燒、咳嗽、頭痛、肌肉痛、疲倦、流鼻涕、喉嚨痛等臨床症狀更嚴重，且傳染力更強。多數人通常約可在一周內康復，有些人感染後可能引起肺炎、神經症狀、心肌炎等嚴重併發症。

黃晨祐指出，老年人、嬰幼兒、孕婦、慢性病患者、免疫功能不全者、肥胖（BMI≧30）等，屬於併發症高危險族群。尤其流感併發心肌炎需要特別留意，恐引發心臟衰竭。心肌炎是一種心臟肌肉細胞發炎的病症，會讓心臟收縮功能下降，也可能心律不整，嚴重時會造成休克、動脈血栓引發中風、心臟驟停等。

黃晨祐以診間個案為例，55歲有糖尿病及肥胖的中年男性，流感才剛痊癒不久，白天在公司突然胸悶、心悸後暈倒叫不醒，緊急送醫後，診斷是急性心肌炎合併休克。他強調，本身有心血管疾病的人，罹患流感可能直接影響心臟功能，要預防流感重症併發心肌炎最好的方式就是接種疫苗。

目前心肌炎治療方式以支持性治療為主，密切觀察心臟各項功能變化，讓已發炎心肌細胞逐步恢復。但臨床上發生猛爆性心肌炎時，可能暫時需要強心劑、抗心律不整藥物、心臟暫時節律器，甚至是體外循環維生系統（葉克膜）支持。

黃晨祐提醒，預防勝於治療，日常要做好手部清潔、注意呼吸道衛生及咳嗽禮節，另要接種疫苗。專家建議接種對象包括年滿6個月未滿5歲幼兒、50歲以上成人，以及具有慢性肺病、心血管疾病、慢性腎臟病、糖尿病、免疫功能不全者、任何孕程懷孕婦女、長照機構照顧者和肥胖族群。

心肌炎初期症狀不易察覺，民眾若有上呼吸道或腸胃道病毒感染痊癒後，後續又發生胸悶、呼吸困難、頭暈、心悸等症狀，應盡速就醫排除併發心肌炎的可能。年末跨年、聚餐及旅遊等活動頻繁，不可輕忽流感的威脅。