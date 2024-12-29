剛開始痛就吃止痛藥？ 衛福部帶你看「這情形」才需要

身體時常出現各種疼痛，國人時常購買、服用止痛藥止痛，但服用止痛藥，民眾常有「吃止痛藥是否會產生抗藥性？」、「剛開始痛就要吃止痛藥嗎？」等疑問與迷思。其實，不同種類的止痛藥有不同緩解疼痛的效果，且也並非剛開始痛就要吃止痛藥，衛福部食藥署提醒，止痛藥可以是有效且安全的，但必須在合理的使用情況下才能發揮最佳效果。

食藥署「藥物食品安全週報」指出，止痛藥是現代社會生活中，經常使用的藥品之一，常見市售止痛藥分為兩種，一種是中樞止痛藥（乙醯胺酚類），另一種是非類固醇類消炎止痛藥（NSAIDs），包含阿斯匹靈（Aspirin）及布洛芬（Ibuprofen），用來改善頭痛、經痛或肌肉疼痛等狀況。另外還有一種類鴉片止痛藥（Opioids），在我國屬於管制藥品，需由醫師處方使用。

常有民眾疑惑「剛開始痛就要吃止痛藥嗎？」衛福部表示，不同情況下，止痛藥使用時機可能會有所不同。當疼痛症狀剛出現時，如果是短暫、輕微的疼痛，可先觀察一段時間，看疼痛是否會自行緩解，在這種情況下，無須立刻使用止痛藥。

但若是已知的慢性疼痛或特定急性疼痛，如偏頭痛或生理痛，則盡早使用止痛藥會更為有效。因為早期控制疼痛，能防止疼痛信號在中樞神經系統中進一步放大，可減少後續的疼痛感。

許多女性常有經痛問題，有人認為，止痛藥會有耐藥性，反而讓經痛更痛？但其實耐藥性是指長期使用藥品後對其效果降低，對於只在經期使用的止痛藥，不太會出現耐藥性，疼痛加劇可能是長時間久坐、缺乏運動、巧克力囊腫等生活或身體狀況改變，需考慮就醫檢查其他原因。

食藥署進一步解釋，「抗藥性」與「耐藥性」不同，抗藥性通常指的是細菌、病毒等病原體，在抗生素或抗病毒藥作用下，逐漸變得不受藥品的效果影響；因此，曾經有效的藥品，可能會隨著時間的推移而失去療效，導致疾病難以控制或治療。

耐藥性為人體在頻繁使用某些藥品後，效果逐漸減弱，需增加更多藥量才能達到相同的效果。這是由於身體對藥品的反應減少。與抗藥性不同的是，耐藥性是身體的適應過程，而非病原體的變異。

因此，當有人問到「吃止痛藥是否會產生抗藥性」，實際上是混淆了抗藥性與耐藥性。尤其是非類固醇類消炎止痛藥與抗生素不同，前者並不會直接對細菌或病毒起作用，因此，止痛藥不會導致病原體對藥品產生抗藥性。

但長期頻繁地使用止痛藥，尤其是類鴉片止痛藥（如可待因、嗎啡或吩坦尼），確實可能導致耐藥性。隨著身體逐漸適應藥品的作用、對於藥品的反應不像當初那麼敏感，患者可能需要增加劑量才能達到相同的止痛效果。因此，應在醫師指導下謹慎使用此類止痛藥，避免過度依賴。

食藥署提醒，止痛藥可以是有效且安全的，但必須在合理的使用情況下才能發揮最佳效果，民眾應依照藥盒或藥袋指示使用。雖然止痛藥不會直接導致抗藥性，但長期頻繁的使用還是有可能引發耐藥性問題，若依照指示使用後症狀依然沒有改善，建議諮詢醫師或藥師。